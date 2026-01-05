Ο Μαδούρο με τα… μάτια Πατρινών: «Το δέλεαρ είναι τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου»

Υιοθετώντας ο πατρινός οικονομολόγος Ηρακλής Ρούπας την πρόβλεψη της JP Morgan ότι η παγκόσμια ηγεσία της Αμερικής αμφισβητείται από αναπτυσσόμενες χώρες όπως το μπλοκ SCO, ο όμιλος ASFAN και οι BRICS, συντάσσεται στην ουσία με τον υπαρκτό κίνδυνο αποδολαριοποίησης, στα όρια του συναγερμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντάξει στις κατεπείγουσες προτεραιότητές του την αναχαίτιση αυτού του κινδύνου και υπ’ αυτήν την έννοια είναι ευεξήγητη η «εσπευσμένη», πέραν των ορίων του Διεθνούς Δικαίου, σύλληψη και απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

ΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ενας άλλος πατρινός τεχνοκράτης, που ζει στη Λατινική Αμερική τα τελευταία 11 χρόνια και τον είχαμε φιλοξενήσει στην «Π» προ διμήνου είχε «δει», όπως και πολλοί βέβαια αναλυτές, την προχθεσινή κινηματογραφική απαγωγή του Μαδούρο. Αναφερόμαστε στον Σπύρο Τσαρούχη, επικεφαλής του ΑΚΤΩΡΑ στην Μπογκοτά της Κολομβίας (κατασκεύασε τον βιολογικό καθαρισμό της πρωτεύουσάς της), ο οποίος έχει ταξιδέψει σε όλες τις «επίμαχες» γύρω χώρες, που θέλει κάτω από την «μπότα» του ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΡΟΣΧΗΜΑ

Πέρα από τα προφανή και προσχηματικά, με τις γνώσεις και τις σκέψεις του, ο Σπύρος Τσαρούχης εξηγεί τον βαθύτερο λόγο της εξουδετέρωσης του Μαδούρο:

«Ας αφήσουμε στην άκρη τα περί ναρκοτρομοκράτη. Δεν είναι η Βενεζουέλα ουσιαστικός παραγωγός φαιντανόλης, που κατακλύζει τις ΗΠΑ, ενώ η δική της κοκαΐνη κατευθύνεται κυρίως στην Ευρώπη. Το δέλεαρ είναι τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που με ‘’ανυπάκουο’’ τρόπο διαχειριζόταν και ήθελε να συνεχίσει να διαχειρίζεται ο Μαδούρο».

Παρακάτω ο πατρινός τεχνοκράτης επισημαίνει:

«Οπως διαπιστώσατε, οι πρώτοι που αντέδρασαν στην απαγωγή ήταν η Κίνα και η Ρωσία. Ιδίως η πρώτη επιχειρεί επίμονα να διεισδύσει στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αν δεν το έχουμε καταλάβει, όχι απλώς έχει ξεκινήσει αλλά μαίνεται ήδη ο πόλεμος με τις χώρες του BRICS. Και ο Μαδούρο ερωτοτροπούσε μαζί τους…».

ΗΓΕΜΟΝΙΑ

Παραβιάζουμε ανοικτές θύρες υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό δολάριο ηγεμονεύει παρατεταμένα στο διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς αγορές από το 1970. Κυριαρχεί στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, στα αποθεματικά πολλών κεντρικών τραπεζών, σε διεθνή δάνεια, κρατικά χρεόγραφα, ασφαλιστικά παράγωγα, αλλά και στο εμπορικό συνάλλαγμα.

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ…

Ο όρος του γεωοικονομικού ανταγωνισμού προπορεύεται και έπεται πλέον ο γεωστρατηγικός, σύμφωνα με την προτεραιότητα που έχει δώσει ο Τραμπ. Οι χώρες του BRICS θέλουν να μειώσουν την ηγεμονία του αμερικανικού δολαρίου, που υπολογίζεται ακόμη και σήμερα στο 60%, από τις διεθνείς συναλλαγές και το εμπόριο. Αλλωστε, τα μοτίβα παραγωγής εμπορίου και εφοδιαστικών αλυσίδων άλλαξαν μετά την πανδημία. Αρα η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική ίσως θεωρούν ότι είναι ιστορική η στιγμή και πασχίζουν να αλλάξουν το status quo της ισχύος του αμερικανικού δολαρίου. Ο Τραμπ, βέβαια, αντιδρώντας ακαριαία, έδειξε ότι δεν θα τους αφήσει να πατήσουν πόδι, στη «γειτονιά» του τουλάχιστον…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



