Ο Μακρόν στο χείλος της πολιτικής κατάρρευσης, περιμένει στη…γωνία η Λεπέν!

Έπειτα από τρία συνεχόμενα χρόνια πολιτικών αναταράξεων και αποτυχημένων στρατηγικών επιλογών, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται πιο απομονωμένος από ποτέ, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, τη Δευτέρα (06.10.2025).

Στερημένος από κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το 2022, ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να έχει φτάσει στο έσχατο στάδιο μιας πολιτικής κρίσης που γεννήθηκε από την ίδια του την τύφλωση, γράφει σε ανάλυσή του η ελβετική γαλλόφωνη εφημερίδα Le Temps. Παρά τις διαδοχικές αποτυχίες των κυβερνήσεών του και την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί — του πέμπτου πρωθυπουργού του μέσα σε τρία χρόνια — ο Γάλλος πρόεδρος εξακολουθεί να προσκολλάται στην ιδέα ενός πολιτικού συμβιβασμού.

Από την επανεκλογή του το 2022 χωρίς ευρεία λαϊκή στήριξη, ο Μακρόν κυβερνά χωρίς σταθερές συμμαχίες, επιβάλλοντας ακόμη και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέσω του αμφιλεγόμενου άρθρου 49.3 του Συντάγματος. Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής: ταπεινωμένος από την εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές, διέλυσε αιφνιδιαστικά τη Βουλή, ελπίζοντας σε πολιτική ανασύνταξη — ένα στοίχημα που αποδείχθηκε καταστροφικό, βυθίζοντας το στρατόπεδό του σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο.

Η Μαρίν Λεπέν καραδοκεί

Η Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της στην Εθνική Συσπείρωση (Rassemblement National – RN) «μυρίζονται το αίμα», σύμφωνα με το Politico. Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς χαιρέτισε την πτώση της κυβέρνησης Λεκορνί, αποδίδοντάς την στην «παραλογισμένη επιμονή ενός προέδρου κλεισμένου στο δικό του σύστημα».

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο Τζόρνταν Μπαρντελά, στενός συνεργάτης της, καλώντας τον Μακρόν να διαλύσει άμεσα τη Βουλή και να προκηρύξει νέες εκλογές.

Τα στελέχη της RN, που συνεδρίασαν τη Δευτέρα το πρωί στην έδρα του κόμματος κοντά στο Παρίσι, προετοιμάζουν ήδη το πρόγραμμά τους και τη στρατηγική της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της ακροδεξιάς προηγείται καθαρά με περίπου 34% των προθέσεων ψήφου, πολύ μπροστά από την αριστερά και διπλάσιο ποσοστό από το προεδρικό στρατόπεδο, που πλέον εμφανίζεται διχασμένο και αποδυναμωμένο.

Αν και η Μαρίν Λεπέν έχει τιμωρηθεί με πενταετή απαγόρευση εκλογής λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, εξακολουθεί να ελέγχει πλήρως το κόμμα της. Ο Μπαρντελά, που πολλοί θεωρούν ήδη πιθανό επόμενο πρωθυπουργό, εκφράζει τη «μετάβαση προς την εξουσία», συνδέοντας την άνοδό του με μια ρήξη με την Ευρώπη του Μακρόν. «Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό· ήρθε η ώρα να απαλλαγεί και από την Ευρώπη του Μακρόν», δήλωσε από το Στρασβούργο.

Εν τω μεταξύ, ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί ακόμη να κερδίσει χρόνο. Ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρά την παραίτησή του, να διεξαγάγει έως την Τετάρτη «τελευταίες διαπραγματεύσεις» για τη δημιουργία μιας «πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας». Όμως, όπως σημειώνει η Le Temps, «το κακό έχει γίνει»: ακόμη και μέσα στο ίδιο του το στρατόπεδο, κανείς πλέον δεν πιστεύει ότι μπορεί να αναστρέψει την πτώση.

