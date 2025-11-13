O Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί με το «η βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής»;

«Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

13 Νοέ. 2025 11:10
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες Τετάρτη 12/11/2025, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης που έχει σημάνει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;

Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

