Ο μικρός τσολιάς Γαβριήλ συγκλόνισε, μάχη με τον καρκίνο, παρέλαση στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου

Το παιδί υποβάλλεται σε νέο σχήμα χημειοθεραπείας

Ο μικρός τσολιάς Γαβριήλ συγκλόνισε, μάχη με τον καρκίνο, παρέλαση στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου
29 Οκτ. 2025 21:49
Pelop News

Ντυμένος τσολιάς ο μικρός Γαβριήλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο έκανε παρέλαση στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μαθητές και οι γονείς τους για άγρια επίθεση σε 13χρονο!

Την 28η Οκτωβρίου, το παιδί παρέλαση στο διάδρομο φορώντας τη μάσκα του με ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτές να τον χειροκροτούν.

«Εμείς ήταν να βγούμε κανονικά, θα κάναμε την Παρασκευή την παρέλασή μας εδώ στο παιδοογκολογικό του είχαμε πάρει την στολή του τσολιά και ήθελα πολύ να το κάνει, μου είπε και η νηπιαγωγός, μου είπαν να τον ντύσω και έτσι το κάναμε και το χάρηκε πάρα πολύ. Το έζησε. Μαζί με αυτόν το ζήσαμε και εμείς, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ», είπε στον ALPHA η μητέρα του Γαβριήλ, Παρθένα Τσικλίδου.

Λίγο πριν κλείσει τα 5 του χρόνια, ο Γαβριήλ δίνει μάχη με τον καρκίνο, τα τελευταία δύο. Το παιδί υποβάλλεται σε νέο σχήμα χημειοθεραπείας. «Συγκινήθηκα απίστευτα. Είμαι πολύ περήφανη. Το χάρηκε πάρα πολύ και έλεγε “εν δυο, εν δυο”. Πίσω του ήταν η δασκάλα του νοσοκομείου, η νηπιαγωγός μας και ο Γαβριήλ προχωρούσε μπροστά», είπε η μητέρα.

Η μητέρα του Γαβριήλ έκανε έκκληση για αιμοπετάλια: «κάνει συχνά μεταγγίσεις επειδή τα στοιχεία του πέφτουν με τις χημειοθεραπείες που κάνει. Τώρα τελευταία έκανε συχνά μεταγγίσεις και δεν μπορούσαμε να βρούμε β’ αρνητικό γιατί αυτό ζητάνε οι γιατροί. Είναι δύσκολη η ομάδα αίματός του, έτσι απευθύνθηκα στον κόσμο για να με βοηθήσει. Δόξα τω Θεό σήμερα με τα στοιχεία του μας ανέβασε. Τα έχει κρατήσει τα αιμοπετάλιά του, σήμερα τα στοιχεία του είναι κάπως καλύτερα και προχωράμε».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Στη Βρετανία 22χρονος σκότωσε 45χρονο σε τριπλή επίθεση με μαχαίρι ΒΙΝΤΕΟ
22:51 Πούτιν: Παίζει και πάλι το «χαρτί» με τα Πυρηνικά, «Bourevestnik» και «Poseidon» αλλάζουν τις ισορροπίες
22:45 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:35 Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με τα exit polls-Δεύτερος ο Βίλντερς
22:26 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:15 Τεράστια περιβαλλοντική ρύπανση, θάβουν τόνους από ζωικά απόβλητα κοντά στον Λούρο ποταμό!
22:05 Πότε, που και γιατί κλείνει η Ιόνια Οδός
21:58 Ο Δήμος Πατρέων στηρίζει τους υγειονομικούς στις απεργιακές κινητοποιήσεις 6 και 7 Νοεμβρίου
21:49 Ο μικρός τσολιάς Γαβριήλ συγκλόνισε, μάχη με τον καρκίνο, παρέλαση στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου
21:43 Δήμος Πατρέων: Με τα παιδιά μας, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για όσα δικαιούνται για ολόπλευρη μόρφωση και δημόσια και δωρεάν παιδεία
21:34 Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Βουλή: Ήρθη η ασυλία της, τα έβαλε με Κανέλλη και Γεροβασίλη, ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Ό,τι πιο κακό και τοξικό έχει περάσει από τη Βουλή»
21:12 Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μαθητές και οι γονείς τους για άγρια επίθεση σε 13χρονο!
21:01 Το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων
20:46 Πάτρα: Σκηνές άγριας Δύσης, έβγαλε πιστόλι σε νυχτερινό μαγαζί και σημάδευε αναίσθητο 24χρονο!
20:25 Ναύπλιο: 9 χρόνια κάθειρξης στους δύο δράστες για θανάσιμο ξυλοδαρμό
20:17 Τρία χρόνια φυλακή σε 29χρονο που έκλεψε Δημοτικό Σχολείο στη Μαγνησία
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ