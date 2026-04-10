Ο Μητσοτάκης στα Χανιά: Επιστροφή στο πασχαλινό “στρατηγείο” της οικογένειας

Στα Χανιά, μακριά από το κυβερνητικό πρόγραμμα της Αθήνας και κοντά στον τόπο με τον οποίο είναι προσωπικά και οικογενειακά δεμένος, περνά φέτος τις ημέρες του Πάσχα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη από τη Μεγάλη Πέμπτη, έχοντας επιλέξει να βρεθεί αυτές τις ημέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του.

Η φετινή πασχαλινή του παρουσία στα Χανιά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιείται από την πρακτική που είχε ακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2022 που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να περάσει το Πάσχα στα Χανιά, επαναφέροντας μια πιο παλιά, οικογενειακή συνήθεια που συνδέεται με την Κρήτη και ειδικότερα με τα Χανιά.

Πάσχα στην ιδιαίτερη πατρίδα του

Η επιλογή των Χανίων για τις ημέρες του Πάσχα δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και έντονο προσωπικό αποτύπωμα. Η σχέση του πρωθυπουργού με την περιοχή είναι γνωστή, καθώς εκεί βρίσκεται ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής και οικογενειακής του αναφοράς. Αυτό δίνει στη φετινή του παρουσία στην Κρήτη έναν πιο οικείο τόνο, σε σύγκριση με άλλες χρονιές όπου είχε επιλέξει διαφορετικό προορισμό για τις γιορτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει οικογενειακώς την ακολουθία του Επιταφίου στα Χανιά, παραμένοντας στην πόλη για το εορταστικό διάστημα. Η παρουσία του στην Κρήτη έρχεται μία ημέρα μετά τη δημόσια επίσκεψή του στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου βρέθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη μαζί με την κόρη του Σοφία και αντάλλαξε ευχές και δώρα με ηλικιωμένους.

Η επιστροφή στα Χανιά μετά από χρόνια

Η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός περνά το Πάσχα στα Χανιά για πρώτη φορά μετά το 2022 δίνει και μια πολιτική, έστω ήπια, χροιά στην επιλογή του, αφού επανασυνδέει δημόσια την εορταστική του παρουσία με έναν τόπο που έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο. Δεν πρόκειται για επίσημο πολιτικό γεγονός, αλλά για μια κίνηση με σαφή οικογενειακό και τοπικό συμβολισμό. Αυτή είναι εύλογη εκτίμηση με βάση τη χρονική και τοπική αναφορά των δημοσιευμάτων.

Η φετινή πασχαλινή ανάπαυλα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά έρχεται σε μια περίοδο με αυξημένο πολιτικό βάρος, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και αμέσως μετά την πασχαλινή του επίσκεψη στο Γηροκομείο Αθηνών. Έτσι, η παρουσία του στην Κρήτη λειτουργεί και ως μια μικρή παύση από την κεντρική πολιτική καθημερινότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



