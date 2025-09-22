Ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Επαφές με ηγέτες και επενδυτές, η συνάντηση με Ερντογάν

Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μανχάταν ξεκινά η 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φτάνει σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη με ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα επαφών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με αρχηγούς κρατών, διεθνείς επενδυτές, εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης αλλά και με μέλη της ελληνικής και της εβραϊκής κοινότητας. Επίσης, θα παραχωρήσει συνεντεύξεις σε κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η συνάντηση με Ερντογάν

Η ομιλία του πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένεται στις 26 Σεπτεμβρίου ενώ για αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έχει κλείσει η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα συναντήσει επίσης τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη.

Για το τετ-α-τετ με Ερντογάν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες για θεαματική πρόοδο. Το ραντεβού θεωρείται μία συνάντηση που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στην παρούσα φάση για τα ελληνοτουρκικά, υπό την έννοια ότι αναμένεται να δείξει κατά πόσο θα υπάρξει συνέχεια στα ήρεμα νερά στο Αιγαίο ή αν ξεκινάει μία νέα φάση με την ένταση της ρητορικής που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα θα διαχυθεί στο πεδίο.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των συναντήσεων

Επίσης σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που διοργανώνει προς τιμήν των ηγετών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ με αντικείμενο την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα μιλήσει σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την «Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή» και θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προεδρεύεται αυτόν τον μήνα από τη Νότια Κορέα, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ασφάλεια».

Την Τετάρτη, επίσης, θα παραστεί σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 οργανώσεις, ενώ το βράδυ θα δώσει σύντομο χαιρετισμό στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton.

Στο οικονομικό σκέλος της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με σημαντικούς επενδυτές και εκπροσώπους εταιρειών από τον χώρο της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με ηγέτες κρατών, όπως με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, καθώς και με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ-Σάρα.

Η κορύφωση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έρθει την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, όταν θα απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εστιάζοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Την ίδια μέρα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις ΗΠΑ και ο Γεραπετρίτης

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, θα έχει ξεχωριστές επαφές με ομολόγους του από διάφορες περιοχές του κόσμου, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις παγκόσμιες προκλήσεις ασφάλειας. Η ελληνική διπλωματία δίνει έμφαση και στην παρουσία της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, προωθώντας θέματα διεθνούς δικαίου, ειρήνης και ασφάλειας.

