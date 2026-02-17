O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε στην Ελλάδα, δείτε ποιος κόπηκε από τον Παναθηναϊκό

Έπειτα από την πρώτη προπόνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην 8αδα των ξένων για τη Stoiximan GBL.

Πρεμιέρα για το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη, που θα δείτε τις μάχες Ολυμπιακού-ΑΕΚ

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν ο οποίος έμεινε εκτός για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Έργκιν Άταμαν.

Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) στα προημιτελικά του θεσμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



