O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε στην Ελλάδα, δείτε ποιος κόπηκε από τον Παναθηναϊκό

Ντεμπούτο για τον Αμερικανό στο Κύπελλο

O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε στην Ελλάδα, δείτε ποιος κόπηκε από τον Παναθηναϊκό
17 Φεβ. 2026 11:39
Pelop News

Έπειτα από την πρώτη προπόνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην 8αδα των ξένων για τη Stoiximan GBL.

Πρεμιέρα για το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη, που θα δείτε τις μάχες Ολυμπιακού-ΑΕΚ

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν ο οποίος έμεινε εκτός για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Έργκιν Άταμαν.

Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) στα προημιτελικά του θεσμού.

