Πρεμιέρα για το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη, που θα δείτε τις μάχες Ολυμπιακού-ΑΕΚ
Η μεγάλη ώρα έφτασε και το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη Betsson και το Μαρούσι να ρίχνονται στη μάχη.
Ο πρώτος χρονικά προημιτελικός είναι στις 17:00 ανάμεσα στο Μαρούσι και στον Άρη, ενώ τρεις ώρες (20:00) αργότερα θα διεξαχθεί ο δεύτερος προημιτελικός, όπου οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα
Μαρούσι – Άρης Betsson (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).
