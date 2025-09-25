Ο νέος γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στον PeloponnisosFM: «Χτίζουμε το μέλλον επάνω στην παιδεία»

Η πρώτη συνέντευξη του νέου γενικού γραμματέα Επικοινωνίας κι Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρογλου είναι, πλέον, γεγονός κι έγινε, μάλιστα, στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!».

Η κουβέντα περιστράφηκε στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η γενική γραμματεία για τη στήριξη του Τύπου στη χώρα μας, με τον Δημήτρη Κιρμικίργλου να αποκαλύπτει ότι πολύ σύντομα θα επισκεφθεί και τη Δυτική Ελλάδα.

Ο Δ. Κιρμικίρογλου ξεκίνησε με μια σύντομη αναδρομή των, έως τώρα, πεπραγμένων της γενικής γραμματείας: «Ο προκάτοχός μου Δημήτρης Γαλαμάτης και συνολικά η κυβέρνηση είχαν κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο, ιδιαίτερα τα τελευταία δυόμισι χρόνια, αμέσως μετά το πέρας της πανδημίας, όταν μέσα σε συνθήκες σταθερότητας και ηρεμίας πλέον, δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες εθνικές πρωτοβουλίες προς όφελος του Τύπου. Θυμίζω ότι λειτούργησαν τα Μητρώα για τον Τύπο, ιδρύθηκε το διεθνές κέντρο προστασίας δημοσιογράφων, διαμορφώθηκε μια νέα διυπουργική ομάδα, η task force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων κι έγιναν κινήσεις-παρεμβάσεις που αναγνωρίστηκαν και διεθνώς. Μάλιστα, κατά την άφιξη του εκπροσώπου για θέματα Τύπου του ΟΑΣΕ, κ. Μπράτου, δεχθήκαμε συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχει γίνει. Επίσης, έχει ήδη ανέλθει σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο από τον υφυπουργό κ. Μαρινάκη για την αναβάθμιση της ΕΡΤ και την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ελευθερία του Τύπου».

Και ο νέος γενικός συνέχισε με περισσότερες λεπτομέρειες: «Ο Τύπος στη χώρα μας είχε πιεστεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια, από διάφορες αιτίες. Η οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα επηρέασε σημαντικά τον χώρο. Χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις έκλεισαν και πολλοί νέοι άνθρωποι επέλεξαν να μην ακολουθήσουν το λειτούργημα του δημοσιογράφου. Επίσης, με την έλευση και της τεχνητής νοημοσύνης, το τοπίο στην ενημέρωση έχει αλλάξει ραγδαία. Η ερευνητική δημοσιογραφία αντιμετωπίζει ρητορικές μίσους από ανώνυμους και τοξικούς λογαριασμούς. Η βιωσιμότητα των ΜΜΕ και όλα τα παραπάνω, μας απασχολούν έντονα στη γενική γραμματεία, είναι στην ατζέντα μας και τα αντιμετωπίζουμε. Εγκαινιάσαμε την εθνική στρατηγική για την Παιδεία στα ΜΜΕ, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχουν λάβει κι άλλες χώρες στα σχολεία τους, όπως π.χ. η Φινλανδία. Σε μια εποχή που τα παιδιά μας βομβαρδίζονται από ειδήσεις στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να μπουν, πλέον, σε μια διαδικασία φιλαναγνωσίας και ιστορικής ενημέρωσης. Εκεί χτίζουμε την παιδεία, τη δημοκρατική αγωγή των παιδιών, αλλά και την ανθεκτικότητά μας στην παραπληροφόρηση. Γνωρίζω την προσπάθεια που κάνει και η ΕΣΗΕΠΗΝ με τη λειτουργία του Μουσείου Τύπου. Είναι σημαντικό για έναν μαθητή να παρακολουθεί με ενδιαφέρον, με ζωντάνια και με διαδραστικότητα αυτήν την πορεία και την ιστορική διαδρομή της ενημέρωσης μέσα στον χρόνο. Θα του μείνει ως παρακαταθήκη».

Ο Δ. Κιρμιρκίρογλου αναφέρθηκε και στα προσεχή σχέδια για τα περιφερειακά ΜΜΕ: «Οπως έχει ανακοινώσει και ο κ. Μαρινάκης, ακολουθεί ένα νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Χωρίς να έχουμε ισχυρό περιφερειακό Τύπο, το εθνικό κέντρο δεν μπορεί να ακούσει τις τοπικές κοινωνίες. Είναι οι καλύτεροι δίαυλοι για να ενημερώνεται η κυβέρνηση για τα προβλήματα κάθε τόπου. Θα φύγουμε από το καθεστώς των προσωρινών αδειών και θα πάμε σε μια ολιστική αδειοδότηση με αδιάβλητα και αυστηρά κριτήρια που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ. Επίσης, θα ακολουθήσει αντίστοιχο νομοσχέδιο και για τα ραδιόφωνα. Εχουμε συγκεντρώσει τα αιτήματα των μέσων. Ακούμε προβλήματα που αφορούν τα εντυπωτικά, τη διαφήμιση, τα κριτήρια εισόδου στο μητρώο, κ.ά. Αυτό που είναι το πιο αισιόδοξο πάντως, είναι ότι συζητάμε με ανθρώπους πολύ υψηλού επιπέδου, οι οποίοι είναι πολύ ενημερωμένοι για τις διεθνείς εξελίξεις και θέλουν να επενδύσουν και να προοδεύσουν, κάτι που είναι σε συνάρτηση και με την καλή οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Επάνω σε αυτό θα χτίσουμε την επόμενη ημέρα».

Τέλος, ο νέος γενικός γραμματέας έκανε κι ένα σχόλιο-απάντηση σε όσους αναφέρουν ότι στη χώρα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και στον Τύπο: «Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια αντιπολιτευτική υπερβολή. Είμαστε από τις παλαιότερες δημοκρατίες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, έχουμε ώριμους θεσμούς που δεν κλυδωνίστηκαν στις πολύ μεγάλες κρίσεις που περάσαμε και θεωρώ ότι δεν απειλείται ούτε η κοινωνική συνοχή, ούτε η ελευθερία του Τύπου».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



