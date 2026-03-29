Ο Νετανιάχου ανοίγει τον Πανάγιο Τάφο για τους Χριστιανούς

Το Γραφείο του ανακοίνωσε μέτρα για τις λειτουργίες του Πάσχα στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ανοίγει τον Πανάγιο Τάφο για τους Χριστιανούς
29 Μαρ. 2026 20:47
Το Ισραήλ ανακοίνωσε  τη δημιουργία ενός ειδικού σχεδίου που θα επιτρέψει στους Χριστιανούς ηγέτες να τελέσουν τις λειτουργίες τους στον Ναό του Πανάγιου Τάφου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το NBC, η απόφαση αυτή από το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήρθε ως άμεση απάντηση στις έντονες διεθνείς διαμαρτυρίες που προκάλεσε η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών.

Οι ισραηλινές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί είναι προσωρινοί και επιβάλλονται για την προστασία των θρησκευτικών ηγετών από τις συνεχιζόμενες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν που στοχεύουν την Ιερουσαλήμ.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε μέσω του X ότι οι κινήσεις της δεν έχουν κακόβουλη πρόθεση, αλλά υπαγορεύονται από την ανάγκη για ασφάλεια. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από το πρωθυπουργικό γραφείο, «τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει στοχεύσει επανειλημμένα τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους»

Μάλιστα, επισημάνθηκε το εξής: «Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν μέτρα μακριά από τον Ναό του Πανάγιου Τάφου. Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην προσεύχονται στους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να τους προστατεύσει».

Η Αστυνομία, νωρίτερα, είχε σταματήσει τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και τον πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση ξένων ηγετών.

Το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι η Αστυνομία έδρασε με γνώμονα την ασφάλεια του Πατριάρχη και ότι ήδη ετοιμάζεται το πλάνο για τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών.

Η Αστυνομία του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η θρησκευτική ελευθερία παραμένει σεβαστή, αλλά υπόκειται στους απαραίτητους περιορισμούς που επιβάλλει η πολεμική σύρραξη.

