Ο νικητής της Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατομμύρια ευρώ
Τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους στη διοργάνωση
Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί φέτος το Final Four της Euroleague. Συγκεκριμένα στο «Telecom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν την ευκαιρία τους να αγωνιστούν με πλεονέκτημα στην τελική φάση της διοργάνωσης. Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη.
Ο νικητής της Euroleague θα λάβει 2.4 εκατομμύρια ευρύ, ενώ ο ηττημένος του τελικού θα κάνει δικά του 2.1 εκατομμύρια. Όποια ομάδα καταλάβει την 3η θέση θα εισπράξει 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά μειώνονται όσο κατεβαίνει κάποιος στη βαθμολογική κατάταξη.
Αναλυτικά:
Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ
Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ
Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ
Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ
Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ
Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ
Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ
Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ
Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ
10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ
11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ
12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ
13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ
14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ
15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ
16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ
