Ο νικητής της Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατομμύρια ευρώ

Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί φέτος το Final Four της Euroleague. Συγκεκριμένα στο «Telecom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν την ευκαιρία τους να αγωνιστούν με πλεονέκτημα στην τελική φάση της διοργάνωσης. Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη.

Ο νικητής της Euroleague θα λάβει 2.4 εκατομμύρια ευρύ, ενώ ο ηττημένος του τελικού θα κάνει δικά του 2.1 εκατομμύρια. Όποια ομάδα καταλάβει την 3η θέση θα εισπράξει 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά μειώνονται όσο κατεβαίνει κάποιος στη βαθμολογική κατάταξη.

Αναλυτικά:

Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ

Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ

Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ

Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ

Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ

Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ

Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ

Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ

Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ

10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ

11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ

12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ

13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ

14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ

15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ

16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ

