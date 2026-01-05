Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες και στολή φυλακισμένου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες μεταδόθηκαν και έδειξαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να συνοδεύεται από στρατιωτικούς και να μπαίνει σε στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο βρίσκεται και η σύζυγός του, για να μεταφερθεί στο δικαστήριο και να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν.

Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες και στολή φυλακισμένου στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ΒΙΝΤΕΟ
05 Ιαν. 2026 15:21
05 Ιαν. 2026 15:21
Pelop News

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε αυτή την ώρα (5/1/2026), ο Νικολάς Μαδούρο στο εισαγγελικό μέγαρο, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Στις εικόνες εκείνος φαίνεται να φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου.

Το ελικόπτερο με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας.

Το ελικόπτερο με το οποίο μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας συνοδεύτηκε και από ένα δεύτερο για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα μέσα σε μόλις 1,5 λεπτό εκείνος έφτασε στο ελικοδρόμιο κοντά στο δικαστήριο και από εκει μπήκε σε αυτοκίνητο και έφτασε στο δικαστικό μέγαρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο καθορισμένο σημείο και μεταφέρθηκε από το ελικόπτερο στο καθορισμένο στρατιωτικό όχημα, κουτσαίνοντας, για να φτάσει με ασφάλεια στο δικαστήριο. Εκείνος βέβαια επιβιβάστηκε με δυσκολία στο αυτοκίνητο, αφού χρειάστηκε να «μπουσουλήσει» με τα γόνατα για να ανέβει και να καθίσει στην θέση του.

Δεκάδες κομάντος επιβαίνουν στα οχήματα που τον συνοδεύουν, καθώς και σε αυτό που βρίσκεται ο ίδιος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναταραχή. Για τον ίδιο λόγο δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν «ερημωθεί», αφού κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδονται.


Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε το Σάββατο σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, μετά τα πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ στην «καρδιά» της Βενεζουέλας, το Καράκας.

