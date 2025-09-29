Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!

Ο Νίκος Παππάς είχε σύμφωνα με πληροφορίες λεκτική αντιπαράθεση την Παρασκευή βράδυ σε γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου με μία παρέα γυναικών, η οποία οδήγησε τον ίδιο και ακόμη δύο ανθρώπους στο αστυνομικό τμήμα.

«Βρισκόμουν στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου με φίλους μου, όταν άκουσα μία παρέα γυναικών να σχολιάζει κάτι για εμένα. Τότε μία από αυτές ρώτησε το όνομά μου με πολύ αγενή τρόπο. Την ρώτησε τι ακριβώς ήθελε και μου απάντησε ειρωνικά λέγοντας “ποιος νομίζεις ότι είσαι;”.

Στη συνέχει με προσέγγισε ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε προφανή κατάσταση μέθης και ο οποίος εικάζω, πως είχε ακούσει την στιχομυθία μου με την κοπέλα.

Για τον λόγο αυτό ήρθε και προς το μέρος μου και με έντονο ύφος, μου είπε να πάμε πιο κάτω, ενώ παράλληλα με εξύβριζε και με απειλούσε, κινούμενος επιθετικά και απειλητικά προς το μέρος μου, ακουμπώντας το κεφάλι του στο πρόσωπό μου, ενώ αποπειράθηκε και να με χτυπήσει», περιέγραψε ο Ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Παππάς, μετά το περιστατικό ειδοποίησε την αστυνομία. Μαζί με την μία γυναίκα από την παρέα και τον άγνωστο άνδρα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, όπου ο Ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του άντρα.

Ο άγνωστος άνδρας συνελήφθη, ενώ και αυτός θέλησε να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Νίκου Παππά, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις», οι αστυνομικοί φέρονται να είπαν ότι «πρόκειται για Ευρωβουλευτή και πως η μήνυσή του δεν θα έχει κάποια τύχη».

Η πλευρά του άντρα υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο Νίκος Παππάς χρησιμοποίησε την ιδιότητά του, λέγοντας τη φράση «ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι Ευρωβουλευτής, θα δεις τι έχει να γίνει».

Την επόμενη μέρα, ο άντρας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο αρμόδιο δικαστήριο.

