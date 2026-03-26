Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για τις οφειλές των σωματείων

Με αφορμή την παρακράτηση από τη ΝΕΠ ενός σημαντικού ποσού που αντιστοιχεί σε οφειλές προς το ΠΕΑΚ από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, ήρθε στην επιφάνεια ένα θέμα που θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλα τα σωματεία, καθώς δεν πρόκειται για αιφνιδιασμό από πλευράς Πολιτείας.

Ο νόμος είναι σαφής: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 5176/2025 αντικαταστάθηκε η παρ. 5Α του άρθρου 50 του ν. 2725/1999 και ορίστηκε ότι προϋπόθεση για να πάρει ένας αθλητικός φορέας επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από τη ΓΓΑ είναι να μην έχει οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31.12.2023 προς όλα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, καθώς και προς το ΣΕΦ, τον ΕΟΚΑΝ και το ΟΑΚΑ.

Αναφέρει επίσης πως παρακρατείται το ποσό της οφειλής από την επιχορήγηση ή χρηματοδότηση που δικαιούται ο οφειλέτης φορέας και το ποσό αυτό αποδίδεται στο αντίστοιχο ΕΑΚ ή άλλο δικαιούχο νομικό πρόσωπο. Ειδικά όταν η χρηματοδότηση προέρχεται από τον μόνιμο μηχανισμό της φορολογίας των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, η απόδοση γίνεται με εντολή πληρωμής προς το δικαιούχο νομικό πρόσωπο.

Δυστυχώς, δικαιολογία δεν υπάρχει για κανένα σωματείο, επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό, καθώς ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εφαρμόζεται άμεσα.

Για το 2025, στον επαγγελματικό αθλητισμό παρακρατήθηκαν συνολικά 741.445,24 ευρώ από ΠΑΕ και ΚΑΕ, λόγω οφειλών τους σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, και αποδόθηκαν στα ΕΑΚ. Στα ερασιτεχνικά σωματεία παρακρατήθηκαν συνολικά 192.000 ευρώ για τον ίδιο λόγο.

Η παρακράτηση γίνεται όταν υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή από το αρμόδιο νομικό πρόσωπο (ΕΑΚ, ΟΑΚΑ, ΣΕΦ κ.λπ.), αρά πρόκειται για για οφειλή που έχει καταγραφεί και πιστοποιηθεί επίσημα από το ΕΑΚ ή τον φορέα και δεν απαιτείται να έχει τελεσιδικήσει δικαστικά.

Υπάρχουν κι άλλα σωματεία από την Αχαΐα που αντιμετώπισαν παρόμοιο πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν από εδώ και πέρα να τακτοποιήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα ΕΑΚ προκειμένου να εισπράττουν ολόκληρο το ποσό που τους αναλογεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



