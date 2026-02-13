Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο

Για τη Χίο, αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ η οποία θα πετάξει το μεσημέρι για τη Χίο, όπου αύριο το απόγευμα (17.00) θα παίξει με την ομώνυμη ομάδα για την 14η αγωνιστική.

Η πατρινή ομάδα έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στην ενισχυμένο –πήρε δυο ξένους τον Ιανουάριο- αντίπαλο, ωστόσο θα παίξει χωρίς άγχος και θα παλέψει για το καλύτερο.

«Γνωρίζουμε τον βαθμό δυσκολίας, όμως είμαστε σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάτι καλό από τον αγώνα» δήλωσε ο τεχνικός Β. Κουνδουράκης ο οποίος υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του.

