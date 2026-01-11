Ο ΝΟΠ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με τον Λεμπέση

Επιβεβαίωσή του ρεπορτάζ του pelop.gr το οποίο λίγο νωρίτερα έγραψε ότι ο Λεμπέσης θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του ΝΟΠ, κάτι που ανακοινώθηκε πριν από λίγο και επίσημα από την διοίκηση.

Η ανακοίνωση που ανάρτησε πριν λίγο η διοίκηση αναφέρει: «Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας πόλο Ανδρών, Φώντα Λεμπέση.

Η απόφαση ελήφθη κοινή συναινέσει, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης και του προπονητή, σε πολύ καλό κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης των δυνατοτήτων της ομάδας και των προοπτικών της, με κύριο γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Α1.

Ο ΝΟΠ θεωρεί τιμητική την παρουσία του Φώντα Λεμπέση στην ομάδα και τον ευχαριστεί τόσο για τη συνεργασία και την προσφορά του στον Όμιλο όσο και για το ήθος και την επαγγελματική του συμπεριφορά και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία, θεωρώντας τον μέλος του ιστορικού μας σωματείου”.

