Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό

21 Μαρ. 2026 18:55
Pelop News

Ένα ημίχρονο άντεξε η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία με έλλειψες έχασε με 20-9 από τον Υδραϊκό για την 6η αγωνιστική της Β΄ Φάσης της Water Polo League.

Η ομάδα του Κουνδουράκη που αγωνίστηκε χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα  Βασίλη Καβουσανό λόγω τραυματισμού, με αυτή την ήττα, έμεινε στην 7η  και προτελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου των  αδυνάτων και αν μείνει εκεί, τότε θα παίξει με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή του.

Για τον ΝΟΠ είναι τελικός οι δυο αναμετρήσεις που απομένουν, εκτός με ΝΟ Λάρισας και εντός με ΟΦΘ, όπου θα ψάξει το 2Χ2 για να ελπίζει για την 6η θέση.

Στα του αγώνα, ο ΝΟΠ μπήκε δυνατά, είχε καλή λειτουργία στην άμυνα και έτσι μπόρεσε να κρατήσει χαμηλά στο σκορ τον Υδραικό με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 2-1 και 4-3 στι τέλος του 8λεπτου.

Η β΄ περίοδος άνηκε στον Υδραϊκό ο οποίος με κορυφαίο τον Ντανίλο, όχι μόνο ισοφάρισε αλλά πήρε προβάδισμα με 8-5 στο τέλος του ημίχρονο,

Στην επανάληψη, ο ΝΟΠ είχε ξεμείνει από δυνάμεις και λύσεις, , ο Έλληνας τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς παίκτες οι οποίοι δεν μπορέσαν να αντισταθούν στους πιο εμπείρους παίκτες του Υδραικού οι οποίοι προηγήθηκαν με 13-8 για να φτάσουν στη νίκη με το τελικό 20-9.

Τα 8λεπτα: 4-3, 1-5, 3-5, 1-7.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Ρ. Κανελλόπουλος, Παπαχριστόπουλος 3, Μπιοκάνιν 2, Ανδρικόπουλος 1, Σταμέλος 1, Β. Κανελλόππουλος 2, Αντίοχος, Ζαφείρης, Αθανασόπουλος, Π. Τουντόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:48 Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!
19:36 «Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»
19:24 Τρένο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, μεγάλη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, έτοιμη για σπουδαία πράγματα
19:12 Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι
19:00 «Ούτε φτωχός συγγενής ούτε ναι σε όλα, στήριξη στην Κύπρο, όχι εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν»
18:55 Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό
18:48 Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα Ιωάννινα: 74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ
18:36 Φονικό τροχαίο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
18:24 Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου
18:12 Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’
18:00 Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο ημίχρονο του Εθνικού Λιβαδειάς
17:48 Φονική χιονοστιβάδα σκότωσε δύο ανθρώπους στην Ιταλία, ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα
17:12 Πέθανε ο ιστορικός παράγοντας του Άρη, Γιώργος Μπουτοβίνος
17:00 Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν
16:51 CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Κενό εξουσίας στο Ιράν
16:43 Τι θα ισχύει την 25η Μαρτίου: Τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα
16:38 Η Βρετανία επιβεβαιώνει αποτυχημένη ιρανική επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία
16:32 Νέο πρόγραμμα για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ