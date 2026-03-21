Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό

Ένα ημίχρονο άντεξε η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία με έλλειψες έχασε με 20-9 από τον Υδραϊκό για την 6η αγωνιστική της Β΄ Φάσης της Water Polo League.

Η ομάδα του Κουνδουράκη που αγωνίστηκε χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα Βασίλη Καβουσανό λόγω τραυματισμού, με αυτή την ήττα, έμεινε στην 7η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας του ομίλου των αδυνάτων και αν μείνει εκεί, τότε θα παίξει με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή του.

Για τον ΝΟΠ είναι τελικός οι δυο αναμετρήσεις που απομένουν, εκτός με ΝΟ Λάρισας και εντός με ΟΦΘ, όπου θα ψάξει το 2Χ2 για να ελπίζει για την 6η θέση.

Στα του αγώνα, ο ΝΟΠ μπήκε δυνατά, είχε καλή λειτουργία στην άμυνα και έτσι μπόρεσε να κρατήσει χαμηλά στο σκορ τον Υδραικό με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 2-1 και 4-3 στι τέλος του 8λεπτου.

Η β΄ περίοδος άνηκε στον Υδραϊκό ο οποίος με κορυφαίο τον Ντανίλο, όχι μόνο ισοφάρισε αλλά πήρε προβάδισμα με 8-5 στο τέλος του ημίχρονο,

Στην επανάληψη, ο ΝΟΠ είχε ξεμείνει από δυνάμεις και λύσεις, , ο Έλληνας τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς παίκτες οι οποίοι δεν μπορέσαν να αντισταθούν στους πιο εμπείρους παίκτες του Υδραικού οι οποίοι προηγήθηκαν με 13-8 για να φτάσουν στη νίκη με το τελικό 20-9.

Τα 8λεπτα: 4-3, 1-5, 3-5, 1-7.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Ρ. Κανελλόπουλος, Παπαχριστόπουλος 3, Μπιοκάνιν 2, Ανδρικόπουλος 1, Σταμέλος 1, Β. Κανελλόππουλος 2, Αντίοχος, Ζαφείρης, Αθανασόπουλος, Π. Τουντόπουλος.

