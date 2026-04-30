Ο ΝΟΠ δυνατά φιλικά τεστ με Βουλιαγμένη
Δυνατά φιλικά τεστ θα δώσει η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ ενόψει των «τελικών» που έρχονται με τα Χανιά στην μάχη της παραμονής.
Η πατρινή ομάδα έκλεισε φιλικά τεστ που θα γίνουν αύριο στην Αθήνα με αντίπαλο την ισχυρή Βουλιαγμένη.
Ο τεχνικός του Ομίλου, Βασίλης Κουνδουράκης, έχει ρίξει μεγάλο βάρος στην τακτική και θα κάνει πολλές δοκιμές στα φιλικά προπονητικού χαρακτήρα με την Βουλιαγμένη ώστε η ομάδα να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τον πρώτο αγώνα που θα γίνει τη Δευτέρα.
