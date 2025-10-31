Ο ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με το Φάληρο

Μια μέρα έχει απομείνει για μια σπουδαία εντός έδρας μονομαχία της ομάδας πόλο του ΝΟΠ με το Παλαιό Φάληρο (18.15).

Η Πατρινή ομάδα έχει «δίψα» για την πρώτη φετινή νίκη, καθώς μέχρι στιγμής μετρά μόνο μια ισοπαλία.

Ο τεχνικός του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης, τόνισε: «Έχουμε ένα ντέρμπι αύριο και θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απουσίες για τους «δαίμονες».

