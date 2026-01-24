Ο ΝΟΠ «φλερτ» με Μαυροβούνιο παίκτη

Θέμα λίγων ημερών είναι η απόκτηση ξένου παίκτη στο στρατόπεδο του ΝΟΠ ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με παίκτη από το Μαυροβούνιο και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Η Πατρινή ομάδα είχε ρίξει “δίχτυα” στην άγορα της Σερβίας, αλλά και του Μαυροβούνιο και λέγεται οτι έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση η οποία καλύπτει τα θέλω του νέου τεχνικού Βασίλη Κουνδουράκη.

Στόχος του ΝΟΠ είναι το θέμα της απόκτησης του ξένου παίκτη να τελειώσει αν είναι δυνατόν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε ο παίκτης να είναι στην Πάτρα την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσει προπονήσεις.

Από εκεί και πέρα, οι «δαίμονες» συνεχίζουν την προετοιμασία τους με καθημερινές προπονήσεις με τον Έλληνα τεχνικό να έχει ρίξει βάρος στην τακτική.

