Ο ΝΟΠ ηττήθηκε από τον ΟΦΘ και έχασε έδαφος

Ο ΝΟΠ ηττήθηκε από τον ΟΦΘ και έχασε έδαφος
14 Μαρ. 2026 15:06
Pelop News

Παρότι πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε πριν από λίγο εκτός έδρας με 16-12, από τον ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Β΄ φάσης της water polo league .

Η πατρινή ομάδα έμεινε στους 7 βαθμούς, στο -3 από τα Χανιά και στο -5 από τον ΟΦΘ, ωστόσο έχει ακόμα παιχνίδια για να βελτιωθεί την βαθμολογική της θέση ενόψει των play-out.

Στα του αγώνα, στο πρώτο 8λεπτο ο ΟΦΘ μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 4-3 κόντρα σε έναν ΝΟΠ που είχε ζητήματα στην άμυνα.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση κατάφεραν να διατηρήσουν την διάφορά και να την αυξήσουν προς το τέλος με αποτέλεσμα να πάμε στο ημίχρονο οντάς μπροστά με 10-7.

Στο β΄ ημίχρονο οι «δαίμονες» μπήκαν αποφασισμένοι και με δυο γρήγορα γκολ μείωσαν σε 10-9 και 11-10, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια και ο ΟΦΘ στο τέλος του τρίτου 8λεπτου ήταν μπροστά με 12-10.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι με πολύ καλή άμυνα έβαλαν δύσκολα στον ΝΟΠ και έτσι προηγήθηκαν με 14-11, προβάδισμα που κράτησαν μέχρι το τέλος και έφτασαν στη νίκη με 16-12.

Τα 8λεπτα: 4-3, 3-3, 2-3, 4-2.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Καβουσανός, Μπιοκάνιν 1, Σταμέλος 1, Κανελλόπουλος 3, Αντίοχος 2, Παπαχριστόπουλος 2, Π. Σιαμάς 1, Ανδρικόπουλος 1. Λαμπάτος 1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ