Ο ΝΟΠ κινείται για την απόκτηση Αιγύπτιου πολίστα

12 Ιαν. 2026 10:38
Pelop News

Θέμα λίγων ημερών είναι να υπάρξουν μεταγραφικές εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική φημολογία, είναι κοντά στην απόκτηση ξένου παίκτη ώστε να ενισχυθεί για τη μάχη της παραμονής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΠτΔ», η πατρινή ομάδα έχει σχεδόν συμφωνήσει σε όλα με Αιγύπτιο περιφερειακό, το όνομα του οποίου, όμως, δεν έχει διαρρεύσει. Στο τραπέζι είχαν «πέσει» δυο περιπτώσεις ξένων, όμως τελικά έπειτα από τη σχετική έρευνα δόθηκε «πράσινο φως» για να προχωρήσει η απόκτηση του Αιγύπτιου, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και λέγεται ότι ξεχωρίζει τόσο στο σκοράρισμα, όσο και για την αμυντική του παρουσία. Αν όλα πάνε καλά, το θέμα της απόκτησης του θα κλείσει μέσα στην εβδομάδα και θα γίνει προσπάθεια να έρθει το επόμενο δεκαήμερο στην Πάτρα για να ξεκινήσει προπονήσεις με τους υπόλοιπους παίκτες.
Από εκεί και πέρα, οι «δαίμονες» συνεχίζουν κανονικά προπονήσεις και το επόμενο διάστημα θα κλείσουν να δώσουν κι άλλα φιλικά παιχνίδια προπονητικού χαρακτήρα, είτε στην Πάτρα, είτε στην Αθήνα. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι του ΝΟΠ είναι την 1η Φεβρουαρίου εκτός έδρας, με αντίπαλο το Παλαιό Φάληρο, για την 12η αγωνιστική.

