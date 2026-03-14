Ο ΝΟΠ μάχεται εκτός με ΟΦΘ και θέλει μόνο νίκη

Έναν ακόμα “τελικό” δίνει σήμερα το μεσημέρι (13.45) η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας, τον ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Β΄ φάσης της water polo league.

Η πατρινή ομάδα μετά το τρίποντο με τη Λάρισα, θέλει σήμερα το «διπλό» για να έχει διπλό κέρδος.

Αφενός θα πάρει η ίδια τρεις βαθμούς και αφετέρου θα τους στερήσει από μια ομάδα που είναι ανταγωνιστής στην μάχη της παραμονής, οπότε ο αγώνας δικαιολγημένα έχει τον χαρακτήρα “τελικού”.

Ο αγώνας θα έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τον ουραγό ΝΟ Λάρισας, όμως οι “δαίμονες” είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για το θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει ψυχολογία για τη συνέχεια.

Ο τεχνικός της ομάδας, Βασίλης Κουνδουράκης, τόνισε: «Γνωρίζουμε τις δυσκολίες του αγώνα της Θεσσαλονίκης, είμαστε σε καλή κατάσταση και για να πάρουμε τη νίκη».

Στο αγωνιστικό μέρος η ομάδα ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της με το τεχνικό επιτελείο να συμπεριλαμβάνει όλους τους παίκτες στην αποστολή που αναχώρησε από χθες για την συμπρωτεύουσα, όπου και κατέλυσε σε κεντρικό ξενοδοχείο.

*Τον αγώνα ΟΦΘ-ΝΟΠ, θα σφυρίξουν οι Κουρτίδης-Δασκαλοπούλου.

