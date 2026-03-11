Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας

Νίκη ουσίας, αλλά και ψυχολογίας πήρε σήμερα η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία με πολύ καλή εμφάνιση διέλυσε με 16-13 το ΝΟ Λάρισας για την 3η αγωνιστική της Β΄ Φάσης και πήρε πολύτιμους βαθμούς.

Mε αυτή τη νίκη η πατρινή ομάδα έφτασε τους 7 βαθμούς και είναι στο -2 από τον ΟΦΘ με αποτέλεσμα ο αγώνας του Σάββατου να είναι ένας ακόμα «τελικός» για την μάχη της παραμονής.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Πατρινή ομάδα μετά τα πρώτα λεπτά ανέβασε «στροφές» και με κορυφαίο τον Μπιοκαν;iν που πέτυχε 9 γκολ και οδήγησε τους δαίμονες στην δεύτερη φετινή νίκη.

Η ομάδα του Κουνδουράκη προηγήθηκε με 6-3 στο πρώτο 8λεπτο και με 12-4 στο ημίχρονο καθαρίζοντας τη νίκη αρκετά νωρίς.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον ελλην. τεχνικό να δώσει χρόνο συμμέτοχής σε όλους τους νεαρούς με τους Ζαφείρη- Π. Τουντόπουλου να σκοράρουν και να δείχνουν καλά δείγματά γραφής, όπως και ο νεαρός τερματοφύλακας Ραφαήλ Κανελλόπουλος που πήρε χρόνο συμμέτοχής.

Ο ΝΟΠ κράτησε την διαφορά ως το τέλος φτάνοντας στη νίκη με το ευρύ 16-13.

Τα 8λεπτα: 6-3, 12-4, 20-8, 26=13.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Καβουσανός, Ρ. Κανελλόπουλος, Μπιοκάνιν 9, Αντίοχος 5, Χάντζιτς 2, Γ. Σιαμάς 1, Π. Σιαμάς 1, Σταμέλος 1, Β. Κανελλόπουλος 1, Ζαφείρης 2, Π. Τουντόπουλος 1, Σταμέλος 1, Λαμπάτος 1, Παπαχρισ

