Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας

Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας
11 Μαρ. 2026 21:41
Pelop News

Νίκη ουσίας, αλλά και ψυχολογίας πήρε σήμερα η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία με πολύ καλή εμφάνιση διέλυσε με 16-13 το ΝΟ Λάρισας για την 3η αγωνιστική της Β΄ Φάσης και πήρε πολύτιμους βαθμούς.

Mε αυτή τη νίκη η πατρινή ομάδα έφτασε τους 7 βαθμούς και είναι στο -2 από τον ΟΦΘ με αποτέλεσμα ο αγώνας του Σάββατου να είναι ένας ακόμα «τελικός» για την μάχη της παραμονής.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Πατρινή ομάδα μετά τα πρώτα λεπτά  ανέβασε «στροφές» και με κορυφαίο τον Μπιοκαν;iν που πέτυχε 9 γκολ και οδήγησε τους δαίμονες στην δεύτερη φετινή νίκη.

Η ομάδα του Κουνδουράκη προηγήθηκε με 6-3 στο πρώτο 8λεπτο και με 12-4 στο ημίχρονο καθαρίζοντας τη νίκη αρκετά νωρίς.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον ελλην. τεχνικό να δώσει χρόνο συμμέτοχής σε όλους τους νεαρούς με τους Ζαφείρη- Π. Τουντόπουλου να σκοράρουν και να δείχνουν καλά δείγματά γραφής, όπως και ο νεαρός τερματοφύλακας  Ραφαήλ Κανελλόπουλος που πήρε χρόνο συμμέτοχής.

Ο ΝΟΠ κράτησε την διαφορά ως το τέλος φτάνοντας στη νίκη με το ευρύ 16-13.

Τα 8λεπτα: 6-3, 12-4, 20-8, 26=13.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Καβουσανός, Ρ. Κανελλόπουλος, Μπιοκάνιν 9, Αντίοχος 5, Χάντζιτς 2,  Γ. Σιαμάς 1, Π. Σιαμάς 1, Σταμέλος 1, Β. Κανελλόπουλος 1, Ζαφείρης 2, Π. Τουντόπουλος 1, Σταμέλος 1, Λαμπάτος 1, Παπαχρισ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ
22:45 Mήνυμα Φον ντερ Λάιεν για κατάπαυση του πυρός – Ανθρωπιστική «γέφυρα» 100 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο
22:40 Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
22:31 Μέση Ανατολή: Απειλή για «ολοκληρωτικό πόλεμο» από το Ιράν, σκληρή απάντηση από ΗΠΑ και Ισραήλ
22:22 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού «καλεί» τις Ελληνίδες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ
22:15 Επέστρεψαν στην Ελλάδα 764 εγκλωβισμένοι από Ντουμπάι και Ντόχα
22:03 Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
21:52 Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
21:43 Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»
21:41 Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας
21:34 Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους
21:26 Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων
21:19 Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
21:11 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό»
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:53 Το κόλπο των 16 εκατ. ευρώ: Πώς η “ομοσπονδία” του παράνομου τζόγου μηδένιζε τις πιθανότητες των παικτών, 38 συλλήψεις ΦΩΤΟ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ