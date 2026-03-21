Ο ΝΟΠ νέα δύσκολη αποστολή, υποδέχεται τον Υδραϊκό

21 Μαρ. 2026 12:07
Νέα δύσκολη αποστολή έχει σήμερα το μεσημέρι (16.30) η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τον Υδραϊκό για την 6η αγωνιστική της Β΄ φάσης της Α1 Εθνικής, με στόχο το καλύτερο δυνατό.
Εκτός από την διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δυο ομάδες, οι “δαίμονες” θα αγωνιστούν χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα Βασίλη Καβουσανό που είναι τραυματίας και έτσι θα παίξει ο νεαρός Ραφαήλ Κανελλόπουλος ο οποίος πάντως στον αγώνα με την Γλυφάδα είχε κάνει καλή εμφάνιση.
Η ομάδα του Κουνδουράκη θα παίξει χωρίς άγχος και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 21/3

15:00 Κολ. Πειραιά: ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Β2). Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Ανδρέας Μοίραλης. Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης

16:30 Κολ. «Αντ. Πεπανός»: ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Β2). Διαιτητές: Γρηγόρης Σπανούδης, Γιώργος Αγγελίδης. Παρατηρητής: Μιλτιάδης Ελευθεριάδης.

17:00 Κολ. Ιωνικό, Χίος ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ – ΟΦΘ (Β2). Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Παναγιώτης Γιαννέλλης. Παρατηρητής: Ανέστης Κωνσταντινίδης.

18:00 Κολ. Π. Φαλήρου: ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β1). Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης, Αιγέας Παντελής. Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης.

 

