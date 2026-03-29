Ο ΝΟΠ πέρασε εύκολα από τη Λάρισα και περιμένει
29 Μαρ. 2026 17:30
Pelop News

Όπως αναμενόταν  η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ  αν και δεν εντυπωσίασε, νίκησε εύκολα εκτός έδρας, με 16-10, του ΝΟ Λάρισας για την 7η αγωνιστική της Β΄ Φάσης της water polo league και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Η πατρινή ομάδα έφτασε τους 10 βαθμούς και πλέον κυνηγά το ΝΟ Χανιών που έχασε από τον ΟΦΘ ώστε να αποκτήσει το πλεονέκτημα έδρας στα play-oyt.

Η τελευταία αγωνιστική θα γίνει μετά το Πάσχα και ο συνδυασμός που θέλει η πατρινή ομάδα είναι ξεκάθαρος.

Ο ΝΟΠ πρέπει να κερδίσει εντός έδρας τον ΟΦΘ και την ίδια ώρα ο ΝΟ Χανιών να χάσει από την ισχυρή Γλυφάδα.  Σε αυτό τον συνδυασμό, ο ΝΟΠ τερματίζει στην 6η θέση και θα αγωνιστεί με πλεονέκτημα έδρας στα play-out.

Στα του σημερινού αγώνα, ο ΝΟ Λάρισας ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο 8λεπτο, αλλά μέχρι εκεί, καθώς στη συνέχεια οι “δαίμονες” χάρη στην πολύ καλή μέρα του Λαμπάτου που έβαλε έξι γκολ αλλά και την βοήθεια των υπόλοιπων, πήρε προβάδισμα και έφτασε εύκολα στη νίκη.

Τα 8λεπτα:  2-3, 2-4, 4-5, 2-4.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης):  Καβουσανός, Μπιοκάνιν 3, Σταμέλος 1, Χάντζιτς 2, Λαμπάτος 6, Αντίοχος 2, Π. Σιαμάς 2.

