Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 13-10, αλλά με έχασε με … σκριν από την διαιτησία

22 Νοέ. 2025 19:54
Μεγάλη ευκαιρία έχασε σήμερα η ομάδα πόλο του ΝΟΠ να πανηγυρίσει τη πρώτη φετινή νίκη, καθώς βρέθηκε να προηγείται με 13-10 , αλλά μετά από μάχη, έχασε εντός έδρας με 15-14 από τον Εθνικό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έχει δικαιολογημένα παράπονα από την διαιτησία των Σπανούδη-Αγγελίδη οι οποίοι στη τελευταία επίθεση, όπου ο Εθνικός σκόραρε αντικανονικά με τον Καραβιώτη είχε προηγηθεί βούλιαγμα, παράβαση που δεν σφυρίχτηκε ποτέ και έγινε το 14-15.

Όμως για το αποτέλεσμα ευθύνη έχει και  ο ΝΟΠ ο οποίος βρέθηκε να κερδίζει με 15-13 στα πέντε λεπτά πριν το τέλος, όμως δεν είχε “κάθαρό” μυαλό, έκανε λάθη και έτσι ο Εθνικός σκόραρέ τρία γκολ σε 2 λεπτά και ισοφάρισε σε 13-13.

Ο Εθνικός μάλιστα προηγήθηκε με 14-13, αλλά ο Λαμπάτος  ισοφάρισε σε 14-14 για να κάνει ο Καραβιώτης το 14-15 στα 33΄ δευτερόλεπτά πριν το τέλος.

Ο ΝΟΠ είχε την τελευταία επίθεση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει με τον Γρηγοριάδη να αποκρούει το σουτ του Ανδρικόπουλου και έτσι ο Εθνικός πήγε τη νίκη.

Πάντως, η ομάδα του Λεμπέση ήταν καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια, όμως στα τελευταία λεπτά δεν είχε το καθαρό μυαλό για να κρατήσει το προβάδισμα (ήταν μπροστά και με 10-8) και πήγε κρίμα η σπουδαία εμφάνιση του τερματοφύλακα Καβουσανού.

Τα 8λεπτα: 2-2, 7-7, 11-10, 14-15.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Καβουσανός, Λαμπάτος 4, Μπιοκάνιν 3, Παπαχριστόπουλος 1, Ανδρικόπουλος 2, Π. Σιάμας 1, Αντίοχος 3.

