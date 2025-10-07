Ο ΝΟΠ στήριξε τη δράση του «welcome up» του Πανεπιστημίου

Ο ΝΟΠ στήριξε τη δράση του «welcome up» του Πανεπιστημίου
07 Οκτ. 2025 11:34
Pelop News

Η Διοίκηση του ΝΟΠ στήριξε και φέτος  ενεργά στην εκδήλωση υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών δείχνοντας την πολύπειρη δράση του.

Η ανακοίνωση του Ομίλου: «

Στο εξαιρετικό περιβάλλον του Πάρκου Ειρήνης, δίπλα σε άλλους φορείς της Πάτρας, ο ΝΟΠ παρουσιάζει συνοπτικά και αναδεικνύει την δική του συμβολή στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την παιδεία στην Πάτρα.

Όπως είναι γνωστό, από την ίδρυση του πανεπιστημίου Πατρών πίσω στην δεκαετία του 60, μέχρι και σήμερα, δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα που έρχονται για σπουδές στην Πάτρα, βρίσκουν φιλόξενο χώρο για να συνεχίσουν τον αθλητισμό στα τμήματα του ΝΟΠ, λαμπρύνοντας με την παρουσία τους την αθλητική ιστορία του. Αρχικά για κολύμβηση και πόλο και πρόσφατα με την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία, και μελλοντικά και σε άλλα αθλήματα!

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ευρύτερη διάδοση της αγάπης προς την θάλασσα και τον ναυτικό αθλητισμό, ο ΝΟΠ διαθέτει εκπτωτικές συνδρομές στους νέους και νέες κατοίκους της Πάτρας.

Την Παρασκευή 10/10 τον χώρο των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί να επισκεφθούν οι ομάδες πόλο των ανδρών και γυναικών του Ναυτικού Όμιλου Πατρών, αναδεικνύοντας και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αθλητών είναι φοιτητές/τριες και μάλιστα σε πλειοψηφία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική πρόσκληση την οργανωτική επιτροπή και ευχόμαστε καλή διαμονή με ευχάριστες και δημιουργικές εμπειρίες στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στην Πάτρα.

Welcome to UP 2025

Welcome to ΝΟΠ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες
13:07 Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ