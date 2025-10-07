Ο ΝΟΠ στήριξε τη δράση του «welcome up» του Πανεπιστημίου

Η Διοίκηση του ΝΟΠ στήριξε και φέτος ενεργά στην εκδήλωση υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών δείχνοντας την πολύπειρη δράση του.

Η ανακοίνωση του Ομίλου: «

Στο εξαιρετικό περιβάλλον του Πάρκου Ειρήνης, δίπλα σε άλλους φορείς της Πάτρας, ο ΝΟΠ παρουσιάζει συνοπτικά και αναδεικνύει την δική του συμβολή στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την παιδεία στην Πάτρα.

Όπως είναι γνωστό, από την ίδρυση του πανεπιστημίου Πατρών πίσω στην δεκαετία του 60, μέχρι και σήμερα, δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα που έρχονται για σπουδές στην Πάτρα, βρίσκουν φιλόξενο χώρο για να συνεχίσουν τον αθλητισμό στα τμήματα του ΝΟΠ, λαμπρύνοντας με την παρουσία τους την αθλητική ιστορία του. Αρχικά για κολύμβηση και πόλο και πρόσφατα με την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία, και μελλοντικά και σε άλλα αθλήματα!

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ευρύτερη διάδοση της αγάπης προς την θάλασσα και τον ναυτικό αθλητισμό, ο ΝΟΠ διαθέτει εκπτωτικές συνδρομές στους νέους και νέες κατοίκους της Πάτρας.

Την Παρασκευή 10/10 τον χώρο των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί να επισκεφθούν οι ομάδες πόλο των ανδρών και γυναικών του Ναυτικού Όμιλου Πατρών, αναδεικνύοντας και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αθλητών είναι φοιτητές/τριες και μάλιστα σε πλειοψηφία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική πρόσκληση την οργανωτική επιτροπή και ευχόμαστε καλή διαμονή με ευχάριστες και δημιουργικές εμπειρίες στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στην Πάτρα.

Welcome to UP 2025

Welcome to ΝΟΠ

