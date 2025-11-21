Ο ΝΟΠ υποδέχεται τον Εθνικό και ψάχνει ότι καλύτερο
Μια ακόμα εντός έδρας μονομαχία για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία το απόγευμα (18.00) υποδέχεται τον Εθνικό, για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.
Η πατρινή ομάδα έχει δύσκολη αποστολή, ο αντίπαλος είναι πιο ισχυρός αλλά με «όπλο» την έδρα θα παλέψουμε για να πάρει ότι καλύτερο.
Στα θετικά είναι ότι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία χθες χωρίς προβλήματα και ο Λεμπέσης έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
⦁ Το ΝΟΠ-Εθνικός θα σφυρίξουν οι Σπανούδης-Αγγελίδης
