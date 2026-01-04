Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο: Τετραήμερη επίσκεψη και δεύτερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ σε δύο μήνες

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ έφτασε σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στο Πεκίνο για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στην αποστολή συμμετέχουν περισσότεροι από 200 Νοτιοκορεάτες επιχειρηματίες, ενώ οι δύο χώρες αναμένεται να συζητήσουν θέματα όπως η ενίσχυση των επενδύσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, η συνεργασία στην ψηφιακή οικονομία και η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών.

Κορυφαίο ραντεβού του προγράμματος αποτελεί η συνάντηση του Λι με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ – η δεύτερη μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Το ασυνήθιστα σύντομο αυτό διάστημα, σύμφωνα με αναλυτές, υποδηλώνει το έντονο ενδιαφέρον του Πεκίνου για την περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την τόνωση του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη του Λι Τζε-Μιούνγκ στην Κίνα αφότου ανέλαβε την προεδρία τον Ιούνιο του 2025. Ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, αλλά και στο φόντο των πρόσφατων διεθνών εντάσεων που προκάλεσε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει ήδη δηλώσει ότι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

