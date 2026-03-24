Ο Ντίλιαν για υποκλοπές: «Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator δινόταν νόμιμα σε κυβερνητικές και αστυνομικές Αρχές»

Μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης ανοίγει ο δρόμος για διερεύνηση και άλλων προσώπων για το κακούργημα της κατασκοπείας

Ο Ντίλιαν για υποκλοπές: «Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator δινόταν νόμιμα σε κυβερνητικές και αστυνομικές Αρχές»
24 Μαρ. 2026 23:00
Με νέα δήλωση, ο καταδικασμένος για το σκάνδαλο των υποκλοπών ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στα γεγονότα, εμμένοντας πως το Predator παρεχόταν «νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές Αρχές».

Καθώς μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης ανοίγει ο δρόμος για διερεύνηση και άλλων προσώπων για το κακούργημα της κατασκοπείας, οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο εξακολουθούν να είναι ραγδαίες.

Παράλληλα, οι 1.930 σελίδες του σκεπτικού του δικαστηρίου αποκαλύπτουν το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator. Την ίδια ώρα, ο Ταλ Ντίλιαν προχώρησε σε μία νέα κοινή δήλωση στο MEGA.

«Το 2022 υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση παρενέβαινε παράνομα σε πολιτικούς αντιπάλους και τηλέφωνα δημοσιογράφων. Η Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γεωργία Αδειλίνη, είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης ή/και της ΕΥΠ, αλλά βρήκε “ενδείξεις” εναντίον εμού και της συζύγου μου και παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έρχονταν σε αντίθεση με την ανάλυση της Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η απόφαση δεν ανέφερε ούτε ένα στοιχείο που να αποκάλυπτε την προσωπική μου παρέμβαση στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι “ενδείξεις” εναντίον μας εξαφανίστηκαν.

Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την παραγωγή των παρεμβολών, δεν επικαλέστηκε τεχνική έκθεση που να δείχνει ότι εγώ ή κάποιος που εργαζόταν σύμφωνα με τις οδηγίες μου παρήγαγε τις παρεμβάσεις. Αντίθετα, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή παρέμβαση της ΕΥΠ. Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν καταβλήθηκε καμία προσπάθεια για την πλήρη διερεύνηση αυτών των οδηγιών. Η ομάδα μας ανέπτυξε ένα λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές Αρχές. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειας των κυρίαρχων κρατών, όλα σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τα νομικά πρότυπα της ΕΕ. Δεν λειτουργούμε συστήματα, δεν διεξάγουμε δραστηριότητες επιτήρησης. Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από τον οργανισμό να γνωρίζει τους στόχους και να γνωρίζει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες ορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας.

Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε τις παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι είναι έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμη πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνουν ένα έγκλημα συνωμοσίας για να στέλνουν αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να συγκαλύψουν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπής. Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης παρέμβασης του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».
