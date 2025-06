Ο Ντίνος Τζουβέκας στα Αστέρια Αχαΐας

Νέα «στέγη» για τον έμπειρο προπονητή βόλεϊ Ντίνο Τζουβέκα ο οποίος συμφώνησε χθες με την διοίκηση του ΑΟ Αστέρια Αχαϊας, όπου θα κοουτσάρει την γυναικεία ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.

Η ανακοίνωση: Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Αστέρια Αχαΐας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας της με τον Πατρινό τεχνικό Ντίνο Τζουβέκα. Ο 53χρονος τεχνικός αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος γυναικών στην Β’ Εθνικη & διευθυντής προπονητικού προγράμματος των τμημάτων Βόλεϋ.

Who is who?

Είναι κάτοχος διπλώματος Γ & Β κατηγορίας με συνεχή ενημέρωση μέσα στα δρώμενα του σύγχρονου Βόλεϋ.

Έχοντας περάσει μια ολόκληρη ζωή στα γήπεδα του πατραΐκου Βόλεϋ, αρχικά ως αθλητής της Παναχαϊκής και της Ολυμπιάδας και έκτοτε προπονητής την τελευταία 10ετια, ολοκληρώνοντας ένα επιτυχημένο πέρασμα από την ομάδα της Α.Ε.Π. Ολυμπίας που την οδήγησε στο Πρωτάθλημα την σεζόν 2023-2024, ενώ την φετινή χρονιά στην διαδικασία των play out με αξιόμαχη πορεία κλείδωσε την παραμονή στην Β’ Εθνική. Έχει σημειώσει έργο και επιτυχίες και σε αναπτυξιακά Πρωταθλήματα, αλλά και σε προώθηση νέων αθλητριών στην πρώτη ομάδα.

Είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών, απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης οικονομίας , ενώ είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής καθώς έχει υπάρξει και διοικητικό στέλεχος στο παρελθόν στον οργανισμό.

Από τις πρώτες συζητήσεις με τον coach θέσαμε εξ’ αρχής την αναδόμηση των τμημάτων υποδομών με βραχυπρόθεσμο πλάνο και αυτό λόγω της ιδιαίτερότητας των εγκαταστάσεων στην περιοχή μας, καθώς και την δημιουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων αθλητριών από όλη την Δυτική Αχαΐα, όπου έχει ως στολίδι την γυναικεία ομάδα Β’ Εθνικής.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε το πλάνο στους γονείς των ακαδημιών, ενώ θα ανακοινωθεί και η βοηθός συνεργάτης που θα πλαισιώσει τον coach στα τμήματα mini volleyball.

Coach Ντίνο, καλώς ήρθες στη Δυτική Αχαΐα».

