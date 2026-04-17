Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς

Σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή, τόσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όσο και για το Σούπερ Καπ, ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών ), προκειμένου να δικαιωθεί.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, από τις πρώτες στιγμές, βάσει του βίντεο που υπάρχει, από τον αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό τονίζουν πως δεν επρόκειτο για κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει να κάνει με το «μεσαίο δάχτυλο», αλλά είναι το γράμμα «W», από το «Win» που σημαίνει νίκη.

Παράλληλα σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση για το πρόστιμο του Παναθηναϊκού για τη μη συμμετοχή του στο Σούπερ Καπ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τονίζουν ότι η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη και προβλέπει αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση.

Βέβαια ουσιαστικά η εν λόγω απόφαση ανοίγει τον «Ασκό του Αιόλου» και δημιουργεί προδεδικασμένο για μελλοντικές αποφάσεις, οι οποίες δεν θα λαμβάνουν υπόψιν τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.

Πλέον να δούμε τι θα αποφασίσει το ΑΣΕΑΔ για τα παραπάνω και αν θα διαφοροποιήσει τις ποινές που επιβλήθηκαν.

