Ο ΟΠΑΘΑ δύσκολη έξοδο στη Θεσσαλονίκη

Μπορεί η Πάτρα να ζει στον ρυθμό του καρναβαλιού, όμως την ίδια ημέρα δύσκολη έξοδο έχει η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία αύριο το μεσημέρι (15.00) αγωνίζεται εκτός έδρας, με τον Αρη Θεσσαλονίκης, για την 11η αγωνιστική της Α2 Εθνικής Ανδρών.

Η πατρινή ομάδα έχει απουσίες, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια και θα τα δώσει όλα για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει βήμα για τη παραμονή.

H άλλη ομάδα της Πάτρας, η ΝΕΠ αγωνίστηκε την Τέταρτη και έτσι δεν θα δώσει αγώνα το Σαββατοκύριακο.

