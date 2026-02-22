Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη

Ο ΟΠΑΘΑ ταξίδεψε με πολλές απουσίες στη Θεσσαλονίκη και δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Αρη.

Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη Ο ΟΠΑΘΑ ηττήθηκε από τον Αρη στη Θεσσαλονίκη
22 Φεβ. 2026 22:12
Pelop News

Ο ΟΠΑΘΑ ηττήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Αρη με 18-7 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο και παρέμεινε στην «ουρά» του βαθμολογικού πίνακα.

Διαιτητές: Αχλαδιώτης-Παπαδάκης. Τα 8λεπτα: 3-0, 7-3, 4-0, 4-4. Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 1, Φωτίου 2, Μαυραγάνης 1, Καλαμπόκας 1, Πατούνας 2, Ζιούτας 1, Δέλιος 1, Εϊσα 7, Γιόγκας 1, Παπανικολάου 1.

ΟΠΑΘΑ: Μπακούλιας, Μπεκρής, Γελάσιος, Ζιαμπάρας 1, Εμερετλής, Μπάρλος 4, Κρίκης, Καλαμάς 2, Προδρομίτης.

 

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΛΟ

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ηρακλής-ΝΕΠ 18-14
Αρης-ΟΠΑΘΑ 18-7
ΝΑΟ Κέρκυρας-ΟΥΚ Βόλου 11-11
Ηλιούπολη-Νίκη Βόλου 15-11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 ΑΓ ΓΚΟΛ Β

ΝΑΟ Κέρκυρας 11 152-108 28
Αρης 11 132-114 24
ΟΥΚ Βόλου 11 135-118 22
Ηλιούπολη 11 116-109 15

—————————————————–
Ηρακλής 11 137-131 15
ΝΕΠ 11 136-140 15
Νίκη Βόλου 11 121-149 9
ΟΠΑΘΑ 11 91-151 3

ΕΠΟΜΕΝΗ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3
Νίκη Βόλου-Αρης (14.00)
ΟΥΚ Βόλου-Ηλιούπολη (16.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3
ΝΕΠ-ΝΑΟ Κέρκυρας (14.30)
ΟΠΑΘΑ-Ηρακλής (17.00)

 

