Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες

Την ήττα από τη Νίκη Βόλου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» υπέστη ο ΟΠΑΘΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου - Φωτογραφίες Ο ΟΠΑΘΑ ηττήθηκε από τη Νίκη Βόλου
29 Νοέ. 2025 20:14
Pelop News

Την ήττα στην Πάτρα από τη Νίκη Βόλου με σκορ 12-10 υπέστη ο ΟΠΑΘΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

Διαιτητές: Μπιράκης-Κουρτίδης. Τα 8λεπτα: 3-3, 1-1, 1-4, 5-4. Τα γκολ της Νίκης Βόλου: Δανιήλ 5, Γκανάτσιος 4, Γλούμης 2, Μεταξιώτης 1.

ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Πολάτος, Καρράς, Δελαπόρτας, Μπάρλος 4, Σπανογιάννης 2, Εμερετλής, Τασσόπουλος, Γκότσης 1, Μπενέτος, Προδρομίτης, Γιώτης, Τριαντάφυλλος 1, Καλαμάς 2.

Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου - ΦωτογραφίεςΟ ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου - ΦωτογραφίεςΟ ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου - Φωτογραφίες

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Ο Ερμής έδωσε μάχη, έχει παράπονα, αλλά πήρε βαθμό
21:17 ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου
21:05 Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
20:58 Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη
20:53 Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη
20:41 Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα
20:30 Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
20:29 Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων
20:21 Η προπόνηση που «δίνει χρόνια ζωής» στους 60χρονους
20:14 Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες
20:09 Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus
20:05 Προμηθέας: Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Πάτρα ο Σεγκούρα – Τι ισχύει με Μακ Κάλουμ και Πόλιπακ
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η «Ιθάκη» ξανά στα φώτα της ράμπας
19:57 Οι Ανδρες της ΝΕΠ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη
19:50 Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό
19:45 Με 34άρι τον Κίερ ο Απόλλων συνέχισε το σερί με Σαρωνίδα
19:41 Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα – Συνελήφθη 36χρονος
19:33 Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
19:29 «Βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά: Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ