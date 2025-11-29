Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες
Την ήττα από τη Νίκη Βόλου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» υπέστη ο ΟΠΑΘΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.
Την ήττα στην Πάτρα από τη Νίκη Βόλου με σκορ 12-10 υπέστη ο ΟΠΑΘΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.
Διαιτητές: Μπιράκης-Κουρτίδης. Τα 8λεπτα: 3-3, 1-1, 1-4, 5-4. Τα γκολ της Νίκης Βόλου: Δανιήλ 5, Γκανάτσιος 4, Γλούμης 2, Μεταξιώτης 1.
ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Πολάτος, Καρράς, Δελαπόρτας, Μπάρλος 4, Σπανογιάννης 2, Εμερετλής, Τασσόπουλος, Γκότσης 1, Μπενέτος, Προδρομίτης, Γιώτης, Τριαντάφυλλος 1, Καλαμάς 2.
