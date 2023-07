Ο Παναιγιάλειος ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δ. Σανδραβέλη

Φόρα έχει πάρει μεταγραφικά η ομάδα του Παναιγιαλειου η οποία μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του τερματοφύλακα Κώστα Χάμου σήμερα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Σανδραβέλη.

Η ανακοίνωση αναφέρει: “Χρειάστηκε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψει στο «σπίτι» του.

Η διοίκηση του Παναιγιαλείου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του 33χρονου δεξιού μπακ, Δημήτρη Σανδραβέλη (23/3/1990), ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην ομάδα μας αγωνιζόμενος για 11 σερί σεζόν (2006-2017) σε Β’ – Γ’ και Δ’ Εθνική με σχεδόν 150 συμμετοχές!

Στη συνέχεια «μετακόμισε» στα Τρίκαλα (2016-2017), ακολούθησε ένα πέρασμα από την Κύπρο και τον Ερμή Αραδίππου, μετά Σπάρτη, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Διαγόρας Ρόδου, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν επέστρεψε στα Τρίκαλα για να αγωνιστεί στη Super League 2 και στη Γ’ Εθνική.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, που η εμπειρία του του επιτρέπει να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις εκτός απ’ αυτή του δεξιού μπακ και αναμένεται να προσθέσει επιπλέον ποιότητα στην ομάδα μας και να τη βοηθήσει να επιτύχει τους στόχους της. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή σεζόν με επιτυχίες και χωρίς τραυματισμούς!

Το who is who

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Γέννηση: 23 Μαρτίου 1990

Θέση: Δεξιός μπακ-χαφ

2006-2007 Παναιγιάλειος

Δ’ 2007-2008 Παναιγιάλειος

Γ’ 2008-2009 Παναιγιάλειος

Δ’ 2009-2010 Παναιγιάλειος

Γ’ 2010-2011 Παναιγιάλειος

Γ’ 2011-2012 Παναιγιάλειος

Δ’ 2012-2013 Παναιγιάλειος

Γ’ 2013-2014 Παναιγιάλειος

Β’ 2014-2015 Παναιγιάλειος

Β’ 2015-2016 Παναιγιάλειος

Β’ 2016-2017 (α’) Παναιγιάλειος

Β’ 2016-2017 (β’) Τρίκαλα

Β’ 2017-2018 (α’) Ερμής Αραδ. ΚΥΠΡ Α’

2018-2019 (β’) Σπάρτη

SL2 2018-2019 Κέρκυρα

SL2 2019-2020 Τρίκαλα

Γ’ 2020-2021 Διαγόρας Ρ.

SL2 2021-2022 Τρίκαλα

SL2 2022-2023 Τρίκαλα Γ’ “.