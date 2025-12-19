Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης

Το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής άφησε πικρία, αλλά όχι απογοήτευση στο ποδοσφαιρικό τμήμα των μελανόλευκων που από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησαν τον σχεδιασμό για το επόμενο παιχνίδι.

Η προετοιμασία της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αβύθου, όπου θα διεξαχθεί και η αυριανή, τελευταία προπόνηση πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανθουριακό.

Στα ευχάριστα για τον Φώντα Καζακόπουλο είναι η επιστροφή του Βαγγέλη Λαθήρη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και τίθεται ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Σταθερά τραυματίες παραμένουν οι Βασίλης Δρακόπουλος, Γιώργος Πρωτόπαπας και Κωνσταντίνος Γαλαριώτης.

Σε αυτούς προστέθηκε και ο Γιάννης Μπουρλάκη ο οποίος βρέθηκε εκτός προπονήσεων αυτήν την εβδομάδα, λόγω ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρεί, με τη συμμετοχή του να κρίνεται τις επόμενες ώρες. Δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής με πρόβλημα τραυματισμού ή τιμωρίας, με όλους τους υπόλοιπους να είναι διαθέσιμοι.

Αύριο, μετά την τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Αβύθου, η ομάδα θα γευματίσει σύσσωμη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει από το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου με προορισμό την Καλαμάτα, όπου θα διανυκτερεύσει. Η αποστολή των μελανόλευκων θα μείνει στην παραλία της

Καλαμάτας και την επόμενη ημέρα θα μεταβεί στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανθουριακό, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και τελευταίας αναμέτρησης του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο γήπεδο ο Παναιγιάλειος είχε φιλοξενηθεί πριν από περίπου τρεις εβδομάδες από τον Μιλτιάδη.

Στις τάξεις του Παναιγιαλείου υπάρχει ενότητα, πίστη και απόλυτη συγκέντρωση στον στόχο, που δεν είναι άλλος από επιστροφή στις νίκες.

