Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης

Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
19 Δεκ. 2025 16:44
Pelop News

Το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής άφησε πικρία, αλλά όχι απογοήτευση στο ποδοσφαιρικό τμήμα των μελανόλευκων που από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησαν τον σχεδιασμό για το επόμενο παιχνίδι.

Η προετοιμασία της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αβύθου, όπου θα διεξαχθεί και η αυριανή, τελευταία προπόνηση πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανθουριακό.

Στα ευχάριστα για τον Φώντα Καζακόπουλο είναι η επιστροφή του Βαγγέλη Λαθήρη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και τίθεται ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Σταθερά τραυματίες παραμένουν οι Βασίλης Δρακόπουλος, Γιώργος Πρωτόπαπας και Κωνσταντίνος Γαλαριώτης.

Σε αυτούς προστέθηκε και ο Γιάννης Μπουρλάκη ο οποίος βρέθηκε εκτός προπονήσεων αυτήν την εβδομάδα, λόγω ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρεί, με τη συμμετοχή του να κρίνεται τις επόμενες ώρες. Δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής με πρόβλημα τραυματισμού ή τιμωρίας,  με όλους τους υπόλοιπους να είναι διαθέσιμοι.

Αύριο, μετά την τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Αβύθου, η ομάδα θα γευματίσει σύσσωμη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει από το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου με προορισμό την Καλαμάτα, όπου θα διανυκτερεύσει. Η αποστολή των μελανόλευκων θα μείνει στην παραλία της

Καλαμάτας και την επόμενη ημέρα θα μεταβεί στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανθουριακό, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και τελευταίας αναμέτρησης του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο γήπεδο ο Παναιγιάλειος είχε φιλοξενηθεί πριν από περίπου τρεις εβδομάδες από τον Μιλτιάδη.

Στις τάξεις του Παναιγιαλείου υπάρχει ενότητα, πίστη και απόλυτη συγκέντρωση στον στόχο, που δεν είναι άλλος από επιστροφή στις νίκες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ