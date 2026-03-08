Ο Παναιγιάλειος νίκησε την Παναχαϊκή και πέρασε στους «4»

Στους «4» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών προκρίθηκε ο Παναιγιάλειος, ο οποίος επικράτησε με 3-1 της Παναχαϊκής στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Ο Παναιγιάλειος άνοιξε νωρίς το σκορ. Στο 8′ μετά από κόρνερ του Λιάτου, ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Γεωργόπουλου.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, απείλησαν στο 11′ και στο 15′ με τον Μπουρλάκη, ενώ η Παναχαϊκή δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλό στην επίθεση.

Μάλιστα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος προχώρησε σε δύο αλλαγές στο 36′ θέλοντας να αλλάξει κάπως την εικόνα της ομάδας του, όμως στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ήρθε και το 2-0 με πλασέ του Μπουρλάκη ύστερα από σέντρα του Βασιλαντωνόπουλου.

Στο 65′ και σε μια φάση διαρκείας, ο Λιάτος με σουτ μέσα από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Παναχαϊκή είναι να μειώσει στο 82′ όταν μετά από πάσα του Νιφορόπουλου, ο Ντούνης με προβολή νίκησε τον Περλέσι.

Τρία λεπτά ο ίδιος παίκτης είχε δοκάρι με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Πετράτου, στο 89′ πάλι ο Ντούνης κεφαλιά απέκρουσε ο Περλέσι και στο 89′ τετ α τετ ο Μπουρλάκης τον νίκησε ο Γεωργόπουλος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά (75′ Μαγγίνας), Κολοκοτρώνης (66′ Παλαιολογόπουλος), Φωκαΐδης (66′ Σκούτας), Σταυρόπουλος, Λιάτος, Πολίτης (75′ Πλατυκώστας), Μπουρλάκης, Κόκιος (60′ Ντούκας).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Αγουρίδης, Σμπόρας (46′ Κατσαΐτης), Μούλας, Σταθόπουλος, Ορτέντζιος (62′ Ντούνης), Γασπαρινάτος (64′ Γερολυμάτος), Καντάς (36’ Πετράτος), Τσεκούρας (36’ Μασούρας), Συρμής, Νιφορόπουλος.

