Ο Πατρινός Κ.  Θεοδωρακόπουλος κάνει άλμα στη καριέρα του-Μετακομίζει στη Volley League

Ο Πατρινός Κ.  Θεοδωρακόπουλος κάνει άλμα στη καριέρα του-Μετακομίζει στη Volley League
14 Δεκ. 2025 22:22
Pelop News

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του κάνει ο πατρινός διαγώνιος Κώστας  Θεοδωρακόπουλος  ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπαιζε στην Α2 Εθνική βολεϊ με την ΑΕ Κομοτηνής.

Ο βολεϊμπολίστας που  μικρός έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πάτρα, παίζοντας αρχικά στην ΕΑΠ και στη συνέχεια στην Ολυμπιάδα, τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στην Κομοτηνή, όπου αγωνιζόταν βασικός στην ομώνυμη ομάδα.

Οι καλές εμφανίσεις όμως δελέασαν την Καλαμάτα η οποία του έκανε πρόταση και συμφώνησε μαζί του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:01 Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες πόλεις μετά το μακελειό στο Σύδνεϋ
22:47 Τι είπε η Ευγενία Σαμαρά για το σενάριο να γίνει μητέρα
22:36 Χατζηδάκης για αγροτικό: «Δεν αντιμετωπίζεται με τελεσίγραφα η κατάσταση»
22:22 Ο Πατρινός Κ.  Θεοδωρακόπουλος κάνει άλμα στη καριέρα του-Μετακομίζει στη Volley League
22:10 Μαρινάκης: «Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τίποτα δεν είναι δεδομένα»
21:59 Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι
21:49 Σύδνεϋ: Στους 16 οι νεκροί, στους 40 οι τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:40 Κέρκυρα: Νεκρός από εργατικό ατύχημα
21:30 «Πυρά» Νετανιάχου στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για το μακελειό
21:19 Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
21:11 Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:04 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου
21:02 Έκτακτο συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κασελάκης
20:55 Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας
20:46 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα
20:41 Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82
20:31 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο
20:24 Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
20:20 Οι εγγυήσεις ασφαλείας του Ζελένσκι ως προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση
20:11 Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ