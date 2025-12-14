Ο Πατρινός Κ.  Θεοδωρακόπουλος κάνει άλμα στη καριέρα του-Μετακομίζει στη Volley League

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του κάνει ο πατρινός διαγώνιος Κώστας Θεοδωρακόπουλος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπαιζε στην Α2 Εθνική βολεϊ με την ΑΕ Κομοτηνής.

Ο βολεϊμπολίστας που μικρός έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πάτρα, παίζοντας αρχικά στην ΕΑΠ και στη συνέχεια στην Ολυμπιάδα, τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στην Κομοτηνή, όπου αγωνιζόταν βασικός στην ομώνυμη ομάδα.

Οι καλές εμφανίσεις όμως δελέασαν την Καλαμάτα η οποία του έκανε πρόταση και συμφώνησε μαζί του.

