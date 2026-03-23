Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική Ομάδα

23 Μαρ. 2026 19:55
Pelop News

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ για μία ακόμη χρονιά, αλλά στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, φαίνεται ότι έχει δώσει ήδη το τελευταίο του παιχνίδι, καθώς αποφάσισε να αποσυρθεί από τη “γαλανόλευκη”.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν τον κάλεσε για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας και στα 34 του χρόνια, ο Πέτρος Μάνταλος θα βάλει τέλος στην διεθνή του παρουσία.

Έχοντας κληθεί για πρώτη φορά στη “γαλανόλευκη” από τον Κλαούντιο Ρανιέρι το Σεπτέμβριο του 2014, ο Πέτρος Μάνταλος αγωνίστηκε σε 71 παιχνίδια με την Εθνική Ελλάδας, έχοντας υπάρξει και αρχηγός της, ενώ πέτυχε 7 γκολ με το εθνόσημο στο στήθος, χωρίς να καταφέρει όμως να λάβει μέρος σε μία μεγάλη διοργάνωση.

 

Η τελευταία του συμμετοχή δε, ήταν στις 18 Νοεμβρίου του 2025, στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στη Λευκορωσία, σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 Όμιλος Antenna: Εξαγοράζει τον οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI
21:20 Πάτρα: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι φλεβών/αρτηριών και έλεγχος καρδιαγγειακού κινδύνου στα γραφεία του Συλλόγου Ρευματοπαθών
21:09 Ισοπαλία και εκτός ανόδου ο Αρης Πατρών
21:00 Ο Γολγοθάς της καθηγήτριας
21:00 «Αναρωτιόμαστε, γιατί τον φάγανε» νέα μαρτυρία για τον Γιώργο Τσιτόγλου που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα
20:50 Πάτρα: Νέο σοβαρό τροχαίο, στο νοσοκομείο μητέρα και γιος!
20:40 Λέσβος: Κρούσμα αφθώδους πυρετού και σε τρίτη μονάδα εκτροφής
20:31 Ποινή κάθειρξης 12,5 χρόνων σε πρώην αρχιμανδρίτη για απάτη ύψους 1,3 εκατ. ευρώ! Υπόσχονταν ότι θα γίνει Μητροπολίτης
20:21 «Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Το ζούσε, το ένιωθε. Προσευχόμαστε για την ψυχή του», θρήνος για τον χαμό 18χρονο Ντιέγκο Καστριγιόν
20:10 Καιρός: Βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια
20:00 Μόνος εχθρός τους είναι το Ιράν…
19:55 Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική Ομάδα
19:49 Ειρήνη Νικολόπουλου: «Με φλέρταρε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο»
19:45 Από την Πάτρα και την ΕΑΠ προπονητής στην Εθνική της Σρι Λάνκα!
19:38 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Στόχος είναι το τέλος του πολέμου στις 9 Απριλίου» Νέο τελεσίγραφο από Τραμπ
19:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πως τιμά την 25η Μαρτίου, το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων
19:25 Ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος στα ημιτελικά του Conferenece League
19:19 Αιγιαλεία: Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο
19:13 Γαλλία: Η δεξιά κέρδισε τους περισσότερους δήμους, η αριστερά τις περισσότερους ψήφους
19:10 Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή για το 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ