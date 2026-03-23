Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική Ομάδα

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ για μία ακόμη χρονιά, αλλά στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, φαίνεται ότι έχει δώσει ήδη το τελευταίο του παιχνίδι, καθώς αποφάσισε να αποσυρθεί από τη “γαλανόλευκη”.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν τον κάλεσε για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας και στα 34 του χρόνια, ο Πέτρος Μάνταλος θα βάλει τέλος στην διεθνή του παρουσία.

Έχοντας κληθεί για πρώτη φορά στη “γαλανόλευκη” από τον Κλαούντιο Ρανιέρι το Σεπτέμβριο του 2014, ο Πέτρος Μάνταλος αγωνίστηκε σε 71 παιχνίδια με την Εθνική Ελλάδας, έχοντας υπάρξει και αρχηγός της, ενώ πέτυχε 7 γκολ με το εθνόσημο στο στήθος, χωρίς να καταφέρει όμως να λάβει μέρος σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Η τελευταία του συμμετοχή δε, ήταν στις 18 Νοεμβρίου του 2025, στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στη Λευκορωσία, σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

