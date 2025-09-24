Ο Πέτρος Ψωμάς και αντιπροσωπεία του σπιράλ στο Πίροτ της Σερβίας

Επίσκεψη στο «Μνημείο Πεσόντων Αχαιών» και συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο της πόλης

24 Σεπ. 2025 13:34
Pelop News

Πολυάριθμή αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης σπιράλ με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Πέτρο Ψωμά επισκέφτηκε πρόσφατα το Μνημείο Πεσόντων Αχαιών στην πόλη Πίροτ της Σερβίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους προγόνους που έχασαν εκεί τη ζωή τους, κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο «Ελληνικόν Στρατιωτικόν Νεκροταφείον» οι Πατρινοί έγιναν δεκτοί με τιμές, ενθουσιασμό και συγκίνηση από τον Αντιδήμαρχο του Πίροτ Milos Colic και τον εκπρόσωπο της οικογένειας Surlandžis που έχει την φροντίδα του κοιμητηρίου.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που αυτό το στρατιωτικό κοιμητήριο βρίσκεται εδώ» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος, προσθέτοντας πως «αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα στην Ευρώπη, όπου ένα κράτος έχει εδαφική επικράτεια εντός ενός άλλου». Πράγματι, από το 1921 η περιοχή αυτή έχει ανακηρυχθεί σε «ελληνικό έδαφος» κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Πίροτ. Έκτοτε το κοιμητήριο παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Κράτος και η Ελληνική Πρεσβεία στο Βελιγράδι ανέλαβε τη συντήρησή του.

Εκεί βρίσκονται ενταφιασμένοι οι 358 Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες της 3ης Μεραρχίας Πατρών που συμμετείχε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του 1918. Εκείνο το φθινόπωρο η 3η Μεραρχία ξεκίνησε από την Πάτρα, έφθασε στο Πίροτ και από εκεί στα σύνορα Σερβίας- Βουλγαρίας με σκοπό να εμποδίσει ενδεχόμενη αντεπίθεση του Βουλγαρικού Στρατού. Οι κακουχίες, το κρύο, ο πάγος καθώς και η Ισπανική γρίπη αποδεκάτισαν το ελληνικό στράτευμα.

Ο Πέτρος Ψωμάς συζήτησε με τον Αντιδήμαρχο του Πίροτ το ενδεχόμενο αδελφοποίησης των δύο πόλεων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών. Ο Αντιδήμαρχος δήλωσε υπέρμαχος της ιδέας, διευκρινίζοντας πως είναι κάτι που έχει ήδη συζητηθεί με την Ελληνίδα Πρέσβη. Το σπιράλ πιστεύει γενικά τον θεσμό των αδελφοποιημένων πόλων, ειδικότερα δε εκτιμά πως η ήδη ισχυρή -μέσω του συγκεκριμένου χώρου- σύνδεση Πάτρας και Πίροτ θα μπορούσε να ενδυναμωθεί ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, μετά από μια σχετική πρωτοβουλία.

Στο Πίροτ και στο κοιμητήριο δεν είχε βρεθεί επίσημη αντιπροσωπεία εκ Πατρών εδώ και πολλά χρόνια. Η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη και το δέος πολλαπλό: «ελληνικό έδαφος» σε ξένη χώρα, ένα επιβλητικό μνημείο (έργο Αντώνη Σώχου), ένα εξαιρετικά διατηρημένο κοιμητήριο με τα ονοματεπώνυμα των προγόνων στους τάφους.

Τον Πέτρο Ψωμά συνόδευαν οι εκλεγμένοι τοπικοί σύμβουλοι Τάκης Χρονόπουλος και Κώστας Γκίρης, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Μπέλμπα, Νίκος Κοτσώνης, Άντα Ρεμούντη, Κωνσταντίνα Διαμαντή και Ηλίας Ηλιόπουλος καθώς και πολλά ακόμα μέλη και φίλοι της παράταξης.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
