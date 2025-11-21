Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
21 Νοέ. 2025 20:00
Pelop News

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μία συνάντηση στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι δυο τους συζήτησαν «για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε στην κυρία Γκιλφόιλ καλή επιτυχία στα καθήκοντά της, προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και των μεγάλων προοπτικών που υπάρχουν για τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.

