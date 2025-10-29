«Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο»-Αναλυση από μυστικές υπηρεσίες

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

29 Οκτ. 2025 13:06
Παρά τα όσα λέγονται η πρόσφατη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία προειδοποιεί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης.
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ΝBC επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και υψηλόβαθμο στέλεχος του Κογκρέσου, η εν λόγω ανάλυση κοινοποιήθηκε σε μέλη του Κογκρέσου μέσα στον Οκτώβριο. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν διαπιστώνουν καμία ένδειξη πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί στο ουκρανικό ζήτημα, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες.
Όπως επισημαίνει το αμερικανικό μέσο, η πρόσφατη ανάλυση συμβαδίζει με προηγούμενες αξιολογήσεις σχετικά με τη στάση της Μόσχας που έχουν κάνει δυτικές υπηρεσίες από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις δύο πηγές που έχουν γνώση του περιεχομένου της, οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Πούτιν είναι πλέον πιο αμετακίνητος από ποτέ.
Αντιμέτωπος με βαριές απώλειες του ρωσικού στρατού και οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας του, ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει ουκρανικά εδάφη και να διευρύνει την επιρροή της χώρας του, προκειμένου να δικαιολογήσει το κόστος σε ζωές και χρήματα, αναφέρει η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ακύρωσε την περασμένη εβδομάδα προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη ένδειξη της αυξανόμενης ενόχλησης του Αμερικανού προέδρου για τις υπεκφυγές του Ρώσου ομολόγου του και την απροθυμία του να κάνει την παραμικρή υποχώρηση ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη.
Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και παρέπεμψε το NBC News στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις κυρώσεις στη Μόσχα.
