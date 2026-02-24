Ο Πούτιν προειδοποιεί: «Ξέρετε πώς θα καταλήξει πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας»

Οι απειλές Βλαντιμίρ Πούτιν προς τους «αντιπάλους» της Ρωσίας.

24 Φεβ. 2026 15:56
Pelop News

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε πως «οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση “πυρηνικού στοιχείου” σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας» 

Ο εχθρός βασίζεται στην «ατομική και μαζική τρομοκρατία», έχοντας αποτύχει να προκαλέσει στρατηγική ήττα στη Ρωσική Ομοσπονδία, ισχυρίστηκε την Τρίτη 24/02/2026 ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

«Οι αντίπαλοι της Ρωσίας κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία» υποστήριξε.·

Η Ρωσία έχει πολλά υποσχόμενες εξελίξεις στην άμυνα και την πολιτική, όχι μόνο αυτές που έχουν ήδη παρουσιαστεί δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.·

Μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της FSB (πρώην KGB) ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε πιθανές προσπάθειες δολιοφθοράς των αγωγών Turkish Stream και Blue Stream στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί, κυρίως από τα χέρια των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ο Πούτιν.

«Η ”ειδική επιχείρηση” της Ρωσίας απαιτεί από την FSB να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη και εστιασμένη. Η FSB πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια των αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, των δημοσιογράφων, και όσων επηρεάζουν την κοινή γνώμη», δήλωσε ο Πούτιν.

Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική ασφάλεια των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, καθώς και των χώρων δημόσιας συγκέντρωσης, πρόσθεσε.·

Το δυναμικό της υπηρεσίας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την εξουδετέρωση πιθανών απειλών για τη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας σύμφωνα με το TASS.

