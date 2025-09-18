Ο Προαστιακός της Πάτρας σε κρίση – Ο Β. Γκλαβάς στον Peloponnisos FM: «Χρειάζεται άμεση λύση»

Ο Βασίλης Γκλαβάς από τον Σύλλογο Φίλων Προαστιακού Πάτρας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γραμμή, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση των δρομολογίων και για έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης από τους αρμόδιους.

18 Σεπ. 2025 13:52
Pelop News

Στην εκπομπή «Ζωντανή Ενημέρωση» του Παναγιώτη Ρηγόπουλου στον Peloponnisos FM 103,9, ο Βασίλης Γκλαβάς από τον Σύλλογο Φίλων Προαστιακού Πάτρας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γραμμή, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση των δρομολογίων και για έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης από τους αρμόδιους.

Η οργή του κοινού

Οι πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση, καθώς:

  • Τα δρομολόγια στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας – Καμίνια έχουν ανασταλεί χωρίς καμία σαφή ενημέρωση για το πότε θα επαναλειτουργήσουν.
  • Η καθημερινότητα πολλών πολιτών δυσκολεύεται, ειδικά για γονείς που βασίζονταν στον προαστιακό για τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο.
  • Η γραμμή έχει απαξιωθεί λόγω ελλιπούς συντήρησης και των συνεχών καθυστερήσεων στις αναγκαίες εργασίες.

Γιατί η γραμμή παραμένει υποβαθμισμένη

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Φίλων Προαστιακού Πάτρας, οι αιτίες της σημερινής κατάστασης είναι:

  1. Εννέα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών ανάταξης (2016-2025).
  2. Ελλειψη πολιτικής βούλησης και σοβαρής πίεσης από τοπικούς φορείς και κυβέρνηση.
  3. Προβλήματα υποδομής και σημαντικές φθορές στο τροχαίο υλικό.
  4. Χρήση λεωφορείων αντικατάστασης, τα οποία συντηρούνται κυρίως για τη λήψη επιδοτήσεων, αντί να δοθεί προτεραιότητα σε πραγματική επισκευή της γραμμής.

Προτάσεις για οριστική λύση

Ο Σύλλογος καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο:

  1. Ολοκληρωτική επισκευή της γραμμής με πλήρη ανάταξη όπου απαιτείται και όχι πρόχειρα «μπαλώματα».
  2. Προσωρινό κλείσιμο της γραμμής για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ώστε να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές εργασίες ανακατασκευής.
  3. Παύση της χρήσης λεωφορείων αντικατάστασης και επαναφορά του τρένου ως αξιόπιστου και ασφαλούς μέσου μεταφοράς.
  4. Δυναμική πίεση από τοπικούς φορείς σε συνδυασμό με πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με σοβαρότητα.
  5. Αναγνώριση του προαστιακού ως εργαλείο αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών.

Ένα ζήτημα που δεν μπορεί να περιμένει

Η επαναλειτουργία και η αξιοπιστία του προαστιακού της Πάτρας δεν αποτελούν πολυτέλεια αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της πόλης. Οι πολίτες ζητούν άμεσες λύσεις και μια σοβαρή δέσμευση από την Πολιτεία, ώστε το τρένο να ξαναγίνει πραγματικό μέσο μεταφοράς και όχι μια διαρκής πηγή ταλαιπωρίας.
