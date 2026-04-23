Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ΕΟΕ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Ισίδωρος Κούβελος και αντιπροσωπεία της ΕΟΕ επισκέφθηκαν τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ΕΟΕ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και αντιπροσωπεία της ΕΟΕ επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
23 Απρ. 2026 20:57
Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο γραφείο του, προκειμένου να του δώσει την Ολυμπιακή Δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Η αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, Στέφανο Χανδακά, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμά Τόκα, βρέθηκαν στο γραφείο του κ. Χατζηδάκη και του έδωσαν την Ολυμπιακή Δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, που διεξήχθησαν στο Μιλάνο και την Κορτίνα, ως ένα συμβολικό δώρο, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παραχώρηση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης για πρώτη φορά μετά το 2003.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ΕΟΕ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής παρουσίασε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει για αναβάθμιση και επανεκκίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων που στην πλειοψηφία τους ήταν εγκαταλελειμμένες, όπως το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο καθώς οι κοιτώνες των αθλητών στο ΟΑΚΑ, ενώ έγινε συζήτησης και για την προετοιμασία των αθλητριών και αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες, όπως και για την προοπτική του ελληνικού αθλητισμού έως το 2028.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ΕΟΕ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο των Ομοσπονδιών και στις σχέσεις τους με την ΕΟΕ. Επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Ευάγγελος Λιόλιος, έθεσε στο τραπέζι θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ και είχαν μια πολύ γόνιμη συζήτηση με τον κ. Χατζηδάκη για την καθημερινότητα, τη λειτουργία και της ανάγκες της Ομοσπονδίας σε μια περίοδο με εμφανή τη διαρκή εξέλιξη και πρόοδο του μπάσκετ στην χώρα σε όλους τους τομείς.

22:43 Ιμαλάια: Αυτό είναι χωριό που βρίσκεται σε γκρεμό εδώ και 1.000 χρόνια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:33 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Λουϊζιάνα, αναφορές για τραυματίες
22:23 Τραμπ: Δεν βιάζομαι καθόλου, το Ιράν είναι αυτό που καίγεται
22:11 Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Το ραντεβού του θανάτου, φαντάρος 20 χρονών ο θύτης
22:03 Πρεβολαράκη: Πέρασε στον τελικό, διεκδικεί το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης
21:50 Πάτρα: Σοκάρει ο θάνατος του νεογνού, ήταν μόλις 800 γραμμαρίων!
21:35 «Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση» νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο της Μυρτούς
21:23 Με «σκούπα» ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη Volley League γυναικών
21:11 Σύλληψη του δολοφόνου του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο
21:02 Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Σημάδια από πάλη έφερε ο 27χρονος γιος του αξιωματικού που εντοπίστηκε νεκρός
21:00 Ο ΙΟΠ σχολή ιστιοπλοϊας ανοικτής θάλασσας
20:57 Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ΕΟΕ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
20:53 Γαύδος: Κατεδαφίστηκαν παραπήγματα, συνελήφθη φυγόποινος για ναρκωτικά που κρυβόταν εκεί
20:44 Κυριάκος Μητσοτάκης στο Breitbart: Μπορώ να εγγυηθώ ότι ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα
20:32 Αθηνά Ωνάση: Στη Βαρκελώνη σε επίδειξη μόδας με κόκκινη ολόσωμη φόρμα
20:23 Θεσσαλονίκη: Ο εκβιασμός επιχειρηματία τους «οδήγησε» στη φυλακή
20:11 Πάτρα: Σοκ εξέπνευσε στο νοσοκομείο νεογνό 14 ημερών
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
