Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Προμηθέα 2014, που δείχνει να διανύει περίοδο φόρμας. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου νίκησε και τον Εσπερο Καλλιθέας εκτός έδρας με 94-85 και συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη National League 1.

“Ηταν η πρώτη μας εκτός έδρας νίκη επί μιας πολύ καλής ομάδας. Εκμεταλλεύτηκαμε τις απουσίες που είχε ο Έσπερος. Μένουμε πιστοί στο πλάνο μας και συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την πολύ καλή προσπάθεια”, δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος.

Διαιτητές: Σπ. Σπυρόπουλος-Σιδέρης-Αναστασίου. ΤΑ 10λεπτα: 26-23, 43-55 (ημ.), 67-69, 85-94.

ΕΣΠΕΡΟΣ (Χούμπαυλης): Ντάμιαν 23 (1), Βασιλάκος 2, Μωραΐτης 11, Αδαμόπουλος 7 (1), Μαραθωνίτης, Κόλιος 11 (1), Βεργίνης 23 (2), Κασιουμής, Κουρτάλης.



ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 5 (1), Σταμούλος 4, Δενδής 5 (1), Καπετάκης 20 (4), Αλεξανδρόπουλος, Σκληρός 10, Ράλλης, Πούλος 20 (1), Πρέκας 17 (3), Κομνιανίδης 10 (1), Κατσιγιάννης, Κιόσια 3.

