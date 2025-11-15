Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο

Την πρώτη του νίκη μακριά από την Πάτρα πέτυχε ο Προμηθέας 2014, καθώς επικράτησε επί του Εσπερου Καλλιθέας.

Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο Ο Προμηθέας 2014 ήταν ασταμάτητος και με τον Εσπερο
15 Νοέ. 2025 21:12
Pelop News

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Προμηθέα 2014, που δείχνει να διανύει περίοδο φόρμας. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου νίκησε και τον Εσπερο Καλλιθέας εκτός έδρας με 94-85 και συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη National League 1.

“Ηταν η πρώτη μας εκτός έδρας νίκη επί μιας πολύ καλής ομάδας. Εκμεταλλεύτηκαμε τις απουσίες που είχε ο Έσπερος. Μένουμε πιστοί στο πλάνο μας και συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την πολύ καλή προσπάθεια”, δήλωσε ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος.

Διαιτητές: Σπ. Σπυρόπουλος-Σιδέρης-Αναστασίου. ΤΑ 10λεπτα: 26-23, 43-55 (ημ.), 67-69, 85-94.

ΕΣΠΕΡΟΣ (Χούμπαυλης): Ντάμιαν 23 (1), Βασιλάκος 2, Μωραΐτης 11, Αδαμόπουλος 7 (1), Μαραθωνίτης, Κόλιος 11 (1), Βεργίνης 23 (2), Κασιουμής, Κουρτάλης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 5 (1), Σταμούλος 4, Δενδής 5 (1), Καπετάκης 20 (4), Αλεξανδρόπουλος, Σκληρός 10, Ράλλης, Πούλος 20 (1), Πρέκας 17 (3), Κομνιανίδης 10 (1), Κατσιγιάννης, Κιόσια 3.

Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
21:48 «Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη
21:36 Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή
21:29 Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή
21:24 «Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
21:12 Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο
21:12 Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
21:00 Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα
20:52 Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
20:48 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
20:44 Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
20:36 Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
20:28 Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»
20:24 Άνοιξη στα μέσα Νοέμβρη: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και ήλιος την Κυριακή
20:24 Το σκυλί που “έριξε” το πούλμαν: 14 τραυματίες στο Βελεστίνο – Ο οδηγός απέφυγε το ζώο και βγήκε από τον δρόμο
20:12 Νέα υπόθεση βίας ανηλίκων στον Εύοσμο: Έξι κορίτσια επιτέθηκαν και κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων
20:00 Συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Είμαι το αποτύπωμα του ανθρώπου πάνω στο μηχάνημα»
19:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου έσκαβε τον λάκκο» – Οι βαριές καταγγελίες κατά της Έλενας Χριστοπούλου για πλαστογραφία και υπεξαίρεση
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ