Ο Προμηθέας χρειάζεται το ροζ φ.α. στη Ρόδο

Να αφήσει πίσω του την ήττα από την Λέγκια ως μια κακή παρένθεση και να επιστρέψει στις νίκες θέλει σήμερα ο Προμηθέας Βίκος Cola, ο οποίος φιλοξενείται από τον Κολοσσό Ρόδου στο κλειστό της Καλλιθέας, στο ίδιο γήπεδο που πριν ενάμιση μήνα έδωσε μεγάλες μάχες, αγωνιζόμενος στον τελικό του Super Cup.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επιζητά αγωνιστική σταθερότητα, η οποία είναι και το βασικό ζητούμενο, αφού μέχρι στιγμής στην GBL οι «Προμηθείς» έχουν μεταπτώσεις και μετρούν 2 νίκες και 3 ήττες, όσες και η ομάδα της Ρόδου. Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν για τους «πορτοκαλί», ενώ την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει και ο Χάρις. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Τη συνάντηση θα διευθύνουν οι Τηγάνης, Μπακάλης και Χατζημπαλίδης.

Ο αντίπαλος

Ο Κολοσσός Ρόδου κινδύνευσε άμεσα πέρυσι με υποβιβασμό, όμως τελικά μπόρεσε να σώσει την παρτίδα, με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Η ομάδα από το ”σμαραγδένιο νησί” βρίσκεται αδιάκοπα στην μεγάλη κατηγορία από το 2008 και εκεί θέλει να παραμείνει και φέτος. Η ομάδα του Χαβιέ Καράσκο έχει πετύχει ως τώρα δύο μεγάλες νίκες στο πρωτάθλημα. H μια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και εκτός προγράμματος, μέσα στο Αλεξάνδρειο επί του Άρη, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα οι Ροδίτες κέρδισαν στην εκπνοή τον Πανιώνιο, ρεφάροντας το… buzzer beater που δέχτηκαν μια εβδομάδα νωρίτερα στην Καρδίτσα.

Player to watch

Η ομάδα της Ρόδου κράτησε στο ρόστερ της τον Βραζιλιάνο power forward, Γκάμπριελ Γκαλβανίνι και ο 27χρονος δικαιώνει απόλυτα ως τώρα τον Καράσκο με τις εμφανίσεις του. Μετράει 12,8 πόντους, 5,4 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,6 κλεψίματα, συνεισφέροντας έτσι σε όλους τους τομείς της στατιστικής, ενώ παράλληλα είναι και καλός αμυντικός. Οι ”Αχαιοί” καλούνται απόψε να περιορίσουν την δράση του, προκειμένου να αποδράσουν με το διπλό.

Ψάχνει διπλό στη Ρόδο μετά από 5 χρόνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Κολοσσού και Προμηθέα, με τις δύο ομάδες να έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίσημο παιχνίδι και τους «Αχαιούς» να έχουν σημειώσει 14 νίκες, έναντι 9 των Ροδιτών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ”πορτοκαλί” έχουν να κερδίσουν στη Ρόδο από τη σεζόν 2020-21 και θέλουν σήμερα να σπάσουν αυτή την άσχημη παράδοση που έχει δημιουργηθεί.