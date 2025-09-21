Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις

Οταν σου λείπουν δυο βασικοί Αμερικανοί (οι τραυματίες Μακ Κάλουμ και Γκρέι), ένας Ελληνας επιπέδου Εθνικής ομάδας (Καραγιαννίδης λόγω ίωσης), αλλά κι ένας ταλαντούχος γηγενής παίκτης (Λάγιος χωρίς μικροτραυματισμού), τότε τα σκορ σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, όπως το σημερινό ανάμεσα στον Προμηθέα Βίκος Cola και το Περιστέρι, στο φινάλε του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» (93-86), περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Η λογική λέει, πάντως, ότι όλοι οι απόντες θα είναι διαθέσιμοι για το Super Cup της Ρόδου και καταρχάς για τον ημιτελικό της Παρασκευής (17.00) με την ΑΕΚ. Λογικά δεν θα έχει πρόβλημα και ο Κόλεμαν, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο 10λεπτο της σημερινής αναμέτρησης στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Προμηθέας παρουσίασε πολλά πρόσωπα χθες, είχε και καλά διαστήματα, κυρίως στο τέλος όταν επιχείρησε την τελική αντεπίθεση, αλλά και μέτρια και «νεκρά» διαστήματα, όταν το Περιστέρι πήρε διψήφιες διαφορές. Σε κάθε περίπτωση, για ένα ακόμη φιλικό ο Γιώργος Λιμνιάτης δοκίμασε σχήματα και χρησιμοποίησε αρκετή ώρα τους νεαρούς του παίκτες.

Διαιτητές: Τηγάνης-Τεφτίκης-Λεβεντάκος. Τα 10λεπτα: 28-15, 53-41 (ημ.), 73-61, 93-86.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Παπαδάκης 8 (1), Χάρις 7, Αμπερκρόμπι 20 (3), Βαν Τούμπεργκεν 14 (1), Πέιν 14 (βασική 5άδα), Καρντένας 8 (1), Νίκολς 6 (1), Ιτούνας 4 (1), Κακλαμανάκης 3, Μουράτος, Πετράκης 5, Γιάνκοβιτς 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λιμνιάτης): Μπαζίνας 13 (7ασ., 5κλ.), Πλώτας 7 (1), Σταυρακόπουλος 3 (1), Χάμοντς 20 (4), Πόλιπακ 12 (4ριμπ.) (βασική 5άδα), Μακούρα 10 (2τρ., 5ασ., 4λ.), Κόλεμαν 12 (8ριμπ.), Κομνιανίδης, Πρέκας 6 (2), Καπετάκης 3 (1).

«Εφυγα καλύτερα από το γήπεδο προχθές, παρά σήμερα. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την άμυνα που παίξαμε», δήλωσε ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Λιμνιάτης, ο οποίος τιμήθηκε πριν από το τζάμπολ από το Περιστέρι για την προσφορά του στην ΚΑΕ, δήλωσε τα εξής: «Πόσους πόντους φάγαμε στο α΄ ημίχρονο; 53. Και 40 στο β΄ ημίχρονο; Βελτιωθήκαμε δηλαδή! Κοιτάξτε: Ο δρόμος για να παίξει μπάσκετ ένας νέος παίκτης, είναι ένας. Ο μοναδικός που ξέρω ότι τράβηξε διαφορετικό δρόμο είναι ο Λούκα Ντόνσιντς. Πρέπει να δίνουμε στο παρκέ ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να παίζουμε με καρδιά και μετά θα έρθουν όλα. Εχουμε, όντως, την ομάδα με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας, αλλά θέλει δουλειά για να εξελιχθείς. Από όσο ξέρω στον Προμηθέα δεν έχουμε Λούκα Ντόνσιτς!». Να σημειωθεί ότι στο ξεκίνημα της γ΄ περιόδου ο Προμηθέας βρέθηκε και στο -21!

